Petrecca se reunió con Jon Aguilera para felicitarlo por el nuevo disco de Sandro

El intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, visitó al productor musical Jon Aguilera para felicitarlo por la concreción del disco "Tengo una historia así", que contiene temas inéditos de Sandro. Lo hizo acompañado por la concejal Nora Mahuad, quien, además, le acercó una copia que declara de interés cultural y municipal ese trabajo.

En la charla, el músico contó su vínculo con Sandro y cómo se gestó el disco, que cuenta con dos temas inéditos del ídolo de América y piezas que grabó en la intimidad de su casa. Vale destacar que del disco participan artistas de la talla de Charly García y Pedro Aznar, junto a otros grandes músicos, como el juninense Carlos Buono.

El vínculo de Sandro con la familia Aguilera nace cuando el artista era socio de Rubén Aguilera, padre de Jon, en la década del 80, en la que hicieron cinco discos juntos. Por ese vínculo, Jon vivió cuatro años con Sandro en su casa de Banfield. Ya en los años 90, Sandro renovó todo su estudio personal y envió de regalo a los Aguilera sus antiguas consola, piano, grabadora a cinta y otros elementos. Entre todo eso había cintas que hace tres años Jon empezó a revisar. Allí encontró once temas, dos de los cuales eran inéditos absolutos y los otros nueve eran versiones inéditas, cantadas de manera privada en el estudio de su casa.

Tras una distendida charla, donde escuchó todos los detalles del nacimiento y elaboración del disco "Tengo una historia así" y detalles de la relación de Jon con Sandro, Pablo Petrecca manifestó: "Hemos venido a conocer una historia fascinante que nos ha contado Jon, que lo tiene a él y a un ícono de nuestra música como es Sandro como protagonistas. La familia Aguilera está muy vinculada a lo musical y a lo artístico aquí en Junín y la historia de este trabajo que ha realizado Jon merece ser conocida por todos los vecinos, porque estamos hablando de algo con un gran valor artístico e histórico".

"Este gran trabajo tiene que ver con Junín, con artistas locales y con el vínculo de nuestra ciudad con un gran artista como Sandro, que aún hoy sigue vigente", agregó.

"Siempre decimos que Junín tiene un gran potencial artístico, con grandes artistas que están acá, a la vuelta de casa y que muchas veces no conocemos. Por eso hoy quisimos visitar a Jon, conocer su historia, el trabajo realizado en este disco y acercarle este reconocimiento que la concejal Nora Mahuad motorizó en el Concejo Deliberante", cerró.

El vínculo con Junín

Por su parte, Jon Aguilera contó: "'Tengo una historia así' tiene su nacimiento en nuestra ciudad y una historia increíble, de una familia, los Aguilera, vinculados a un artista tan grande como Sandro, no solo desde lo artístico, sino también desde lo personal. Todo el material de este disco lo encontramos acá: son cintas que Sandro nos había enviado en 1990 y, escarbándolo un poco, nos encontramos con material inédito: once canciones de las cuales dos eran absolutamente inéditas, como son 'No te vayas todavía' y 'Eso que se hace de a dos', que grabamos junto a Charly García y Pedro Aznar y el resto eran versiones únicas de Sandro grabadas en su casa".

"Cuando encontramos este material pusimos todos los motores en marcha, convocando a los mejores artistas, uno de ellos local, como es Carlos Buono, un bandoneonista que forma parte del disco también", contó y agregó: "Como familia estamos predestinados a seguir llevando bien en alto la bandera de Roberto y lo hago con mucho orgullo, así que quiero agradecer a Nora Mahuad y a Pablo Petrecca por este reconocimiento".

Documental

"Los vecinos que quieran conocer más sobre esta historia lo pueden hacer viendo un documental que se encuentra en YouTube bajo el nombre "Sandro, tengo una historia así". También en Spotify se puede escuchar el disco completo y, obviamente, está en todas las disquerías del país. Los invito a entrar al mundo privado de un grande como fue Sandro", cerró.