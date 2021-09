La mayoría de los juninenses, con dudas sobre los cambios de Gabinete

Tras los cambios de Gabinete nacional, efectuados como una respuesta a la dura derrota electoral recibida por el oficialismo en las últimas elecciones Primarias, TeleJunín realizó un sondeo callejero para conocer las opiniones y las expectativas de los vecinos.

Si bien el Gobierno mantiene una base de votantes que le sigan dando su apoyo, primaron las críticas y las dudas sobre los nuevos funcionarios y el rumbo que tomó el Gobierno de Alberto Fernández.

“Está todo mal y cambiar un Gabinete para volver a lo mismo, me parece que no, pero no tengo la respuesta ni la solución, estoy perdida. Nosotros ya está, pero los jóvenes que vienen, no sé. Aunque el cambio sea equivocado, capaz que influye en las elecciones”, afirmó Teresa.

En la misma vereda, Ricardo expresó: “Estamos acostumbrados, somos argentinos. Desgraciadamente tenemos un país hermoso, pero no lo sabemos administrar. Tengo 72 años, trabajé 53 y cobro la mínima, estamos acostumbrados a vivir así”.

Leonardo Ridolfi opinó: “Hay que ver si se realiza un cambio estructural, más allá de las personas. Desde sus inicios, apoyé a este Gobierno nacional y popular, pero más allá de los cambios de personas, tiene que haber cambios estructurales. Ojalá que, en este breve tiempo, esos cambios estructurales se vean reflejados en la calidad de vida de los ciudadanos y esa inyección de dinero en el bolsillo mejore la calidad de vida, porque uno que anda por los barrios y ve las grandes deficiencias que hay, es algo que nos duele como ciudadanos”.

Y añadió: “Como confié siempre en este Gobierno, le voy a dar mi voto. No queremos más neoliberalismo en la Argentina, lo único que nos puede hacer salir para adelante es esta gente, con todos nosotros”.

Por su parte, Nélida señaló: “Va a ser difícil salir de esto. Puede ser positivo el cambio, si trabajan bien los nuevos que entraron. Por ahora, es un cambio de nombres”.

Y Mónica indicó: “La situación que se está viviendo es bastante crítica para muchos, veremos qué pasa, confiemos en que todo esto que pasó sea para el bien de todos. Como estamos viviendo ahora, nada es perdurable, no sé qué es seguro y qué no, simplemente tenemos confianza en que el voto sirva para el beneficio de todos, es la única esperanza que tenemos”.



Más escéptico, Roberto dijo: “Para mí es todo más de lo mismo, fijáte lo que hizo Manzur en Tucumán, con el tema de los nacimientos, fijáte lo que hizo Aníbal Fernández con la efedrina, es lo mismo. No creo que esto beneficie a este Gobierno en el resultado electoral. ¿Inyectar plata a la gente? La gente está muy dolida y muy desilusionada, esa es mi opinión”.

Otro vecino que prefirió mantener su nombre en reserva respondió a la pregunta de TeleJunín sobre los cambios de funcionarios: “Son pasajeros del tren fantasma. Todos tienen prontuario”.

“No sé si los cambios son positivos o negativos, pero la gente necesita que el Gabinete se mueva y que le demuestren a la sociedad que hay un cambio, un cambio de política y no solo de nombres”, cerró otra vecina entrevistada.