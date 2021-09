Concluyó la obra del tendido de cable subterráneo en dos sectores de la Ciudad

Con el fin de seguir fortaleciendo el servicio en Junín, EDEN continúa desarrollando obras en el marco de su plan de inversiones.

Entre las obras destacadas, se realizó el tendido de cable subterráneo en Jean Jaures desde Rivadavia hasta Quintana, beneficiando a más de 5.000 usuarios de la zona centro de la ciudad.

Complementando este trabajo, en la Cámara 38, donde se encuentra el transformador y los elementos de maniobra, se realizó el reemplazo de estos últimos y del cable subterráneo que vincula la Cámara con la línea aérea.

También se concretó el reemplazo de 650 metros de la línea de media tensión subterránea, en Remedios Escalada de San Martín entre General Paz e Italia.

En efecto, se recorrieron distintos sectores junto con el intendente Pablo Petrecca, y representantes municipales, acompañados por el gerente General de EDEN, Federico Márquez; el gerente de Gestión Operativa de las Sucursales, Favio Ramírez; el gerente Comercial, Alejandro Biancosino; el gerente Regional Ramiro Varela; el jefe de la Sucursal Junín, Eric Basch; el coordinador de Obras de Ingeniería, Matías Lauría, y Fernando Favarolo, referente técnico, recientemente nombrado Jefe de las Sucursales Vedia y General Arenales, entre otras.

“Estas obras complementarias al plan general de cambio de líneas aéreas por subterráneas, representan una inversión de $15 millones e impactan directamente en una mejor en la calidad del servicio, disminuyendo los cortes y los tiempos de maniobra ante la detección de fallas en la red”, explicó Eric Basch, jefe de Sucursal.

Y agregó “Además, se realizó la repotenciación del alimentador existente de Estación Transformadora (ET) denominada Cárcel y un nuevo vínculo en la línea de 13,2 kV entre ésta ET y la ET Junín”.

Asimismo, se están realizando obras con una inversión superior a los $50 millones de pesos y beneficiando a más de 20.000 usuarios, que involucran a la ET IMSA, ET Junín y al sistema de distribución asociado.

El objetivo es descargar la mencionada ET Junín, transfiriendo carga a la ET IMSA y mejorando los perfiles de tensión de la zona abastecida. “Estas obras forman parte del plan de trabajo presentado por la empresa a la Provincia de Buenos Aires y coordinadas localmente”, explicó Ramiro Varela.

Por su parte, Márquez, informó: “Estas obras son producto de una planificación de varios años, ya que son tareas de infraestructura que benefician a la comunidad de Junín durante largo plazo. Además, son obras que llevan algunos años para ejecutarse ya que son complejas y no se hacen de la noche a la mañana. Son inversiones de mucho tiempo y le hemos dado un gran impulso en los últimos meses”.

“La ciudad tiene un gran crecimiento y nosotros debemos acompañar para que el servicio sea de calidad. El objetivo es seguir mejorando el servicio y que la mejora sea para todo el conjunto de la sociedad”, dijo Márquez.

“Estamos llevando soluciones”

"Hoy estamos llevando soluciones a las demandas de los vecinos, como así también la colocación de los medidores sociales”, indicó Petrecca comunal tras la recorrida, de la cual, además, participaron el secretario de Obras Públicas, Movilidad y Planeamiento, Marcelo Balestrasse; el director de Relaciones Institucionales, Mariano Spadano; y el senador Juan Fiorini.

“Una de las mayores demandas que teníamos de la sociedad en 2015 era la cuestión energética, no sólo la luz sino también el gas. Pudimos avanzar con la firma EDEN, con mucho trabajo en conjunto. Hubo mucha inversión y la empresa ha tenido políticas claras que nos permitieron crecer en la calidad del servicio. Esto es muy importante para una ciudad que está en permanente crecimiento y que hay que acompañar con infraestructura”, dijo Petrecca.

“Los barrios crecen, se hacen más edificios y por lo tanto la calidad de la energía tiene que ser óptima. Estamos trabajando en el futuro de nuestra comunidad y esta inversión permitió hacer obras muy importantes que serán un beneficio para todos los vecinos. Hay mucho más por hacer, escuchando a los vecinos y trabajando en conjunto con las sociedades de fomento que conocen muy bien qué pasa en cada barrio. Mariano Spadano hace un gran trabajo y esto redunda en mejores obras para todos los vecinos”, agregó.

Para finalizar, expresó: “Hoy estamos llevando soluciones a las demandas de los vecinos, como así también la colocación de los medidores sociales. Hay un gran trabajo entre todos y esto es importante para los diferentes barrios. Son servicios esenciales y fundamentales que hacen al crecimiento de la sociedad. Muchas empresas o industrias que quieren invertir en la ciudad, lo primero que preguntan es cómo estás con el tema energético y esa es una respuesta que estamos dando, haciendo que Junín crezca en el sentido productivo para una mayor demanda de trabajo. Por eso es un punto beneficioso para todos”.