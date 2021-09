Jorge Geffner: “Algunas flexibilizaciones son inadecuadas”

El investigador del Conicet, Jorge Geffner, dijo que “algunas flexibilizaciones” anunciadas por el Gobierno “son inadecuadas”.

En declaraciones, indicó que “el no uso del barbijo es una mala señal” y agregó que “en Argentina ya hay 400 casos de la variante Delta”.

Geffner señaló que “algunas flexibilizaciones son inadecuadas como el caso de la liberación de fronteras con países limítrofes y el ejemplo es Brasil. No se exigirá cuarentena obligatoria y eso me parece preocupante".

Destacó que “si bien estamos en un momento de más tranquilidad decir que la pandemia ya pasó y es del pasado no es correcto porque en otros países sigue y está causando problemas. El cuidado sigue siendo muy importante”.

Geffner añadió que en las reuniones sociales multitudinarias en ámbitos cerrados “no hubiera avanzado con este tipo de medidas y tendría una actitud más precavida”.

En ese marco, reiteró que “el no uso del barbijo es una mala señal. Hay una liberación un poco exagerada”.

Geffner resaltó la importancia de una ventilación adecuada de los ambientes y “es algo que no se está haciendo desde el Estado”.

Sobre la variante Delta enfatizó que “el sistema de vacunación de dos dosis es muy eficaz, pero igualmente una persona se puede infectar y transmitir el virus”.