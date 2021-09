Críticas y adhesiones de dirigentes en Junín tras los cambios en el Gabinete

La derrota no tiene padres. La máxima, aplicable al mundo de la política, hizo estallar la interna en el frente gobernante y el resultado fueron profundos cambios en el Gabinete nacional y provincial, que representan, para la mayoría de los analistas, un fuerte avance de la influencia de Cristina Kirchner en las decisiones de Gobierno.

En este escenario, Democracia consultó a dirigentes juninenses del oficialismo y la oposición para que expresen sus puntos de vista.

Mazzutti: “Es un relanzamiento”

Lautaro Mazzutti, concejal y presidente del PJ de Junín, afirmó a Democracia: “Entiendo que los cambios, tanto en el Gabinete nacional como provincial, van a impactar de manera positiva. Ingresaron compañeros y compañeras de mucha experiencia, con territorialidad, con contenido político. Esto no es una crítica para los que fueron reemplazados, hicieron un trabajo y un esfuerzo muy importante durante toda la pandemia, y ello conlleva un desgaste grande”.

Y agregó: “Luego de las discusiones y análisis propio del después de una derrota, que se dieron de cara a la sociedad, como debe ser, el Frente de Todos y el Presidente va a salir fortalecido, sin lugar a dudas, para poder relanzar esta segunda etapa de Gobierno, pero no para ganar una elección, sino para comenzar a mejorarle la vida a todas y todos los argentinos y argentinas, que es lo que nos están demandando”.

“Con respecto a la designación de la compañera Cristina Álvarez Rodríguez en el Gabinete de Kicillof (asumió como ministra de Gobierno), como integrante de la Corriente de la Militancia es un verdadero orgullo. Cristina es una de las mujeres más capacitadas que tiene la política nacional y seguramente le va a aportar todo su compromiso, militancia y sensibilidad a la provincia de Buenos Aires”.

Cuestionamientos de Juntos

“El Gobierno hizo todo lo contrario de lo que prometió. Cualquier variable que miremos hoy está peor que antes. Durante varios meses lo dijimos, en la calle hay problemas y no son escuchados. La gente tiene preocupaciones que no coinciden con lo que el Gobierno está haciendo”, afirmó el senador y candidato a concejal Juan Fiorini.

“Sobre los cambios en el Gabinete, lamentablemente vemos que se están concentrando en una puja de poder y no en la gente. Hay muchas cuestiones internas que muestran lo que también decíamos, la improvisación y la falta de planificación que existe en el Gobierno. Lo sufrimos con la pandemia, y hoy queda mucho más expuesto”, cuestionó.

“Esperamos que estos cambios sean en pos de un cambio profundo y no de medidas electorales. Estaremos atentos al uso de los recursos del Estado y los vecinos también, porque si intentan captar votos con populismo, generarán lo contrario de lo que están buscando, y el problema será aún mayor”, advirtió.

“La gente necesita soluciones, no que le echen la culpa, no que le griten, necesitamos líderes que sean ejemplos de las palabras que dicen. Personalmente, no confío más en las palabras del Presidente, y mucho menos en las promesas que puedan hacer”, dijo.

Por su parte, Luis Chami, director de Seguridad del municipio de Junín, afirmó a este diario: “Ojalá que Aníbal Fernández venga a sumar, pero asume en sintonía con un Gobierno al que no le interesan los verdaderos problemas del pueblo. Nos dejaron 10 mil presos en libertad, que no volvieron, entonces qué nos queda a los argentinos. La decisión de pueblo fue justa, se equivocaron y crucificaron al pueblo, y el pueblo les respondió”.

“No creo que Aníbal cambie mucho, no creo que venga con aires distintos. Tiene un problema muy serio con el narcotráfico en Rosario, en el conurbano bonaerense, y cómo lo va a abordar. Estamos viendo un Gobierno desesperado con los cambios de Gabinete, como si en dos meses fueran a cambiar el rumbo. Los intereses de Cristina y Alberto son distintos. Cristina ve que pierde la mayoría en las cámaras legislativas y corre el riesgo de ir presa. Vienen por más, vienen por la justicia, la educación, la seguridad, vienen por todo”, consideró.

Y agregó: “Además, son traficantes de pobreza, por más que cambien el Gabinete, le han bajado la calidad de vida a la gente. Han incrementado la pobreza y la indigencia a niveles que no son propios del peronismo; y por eso tuvieron un revés en las urnas”.

Por su parte, Rodrigo Esponda, productor agropecuario y candidato a concejal por Juntos, afirmó a Democracia: “La crisis institucional que generó el Gobierno, por no tolerar la derrota electoral, fue muy grande. El país no está en una situación para atravesar estas crisis innecesarias, simplemente por no tener la lectura de la calle, por no entender que la gente no los acompañaba, por no entender que no estaban haciendo bien las cosas. Tienen que acostumbrarse a la derrota y tiene que saber que se puede ganar o perder”.

Y amplió: “Eligieron salir para atrás, volvieron con Aníbal Fernández y la sensación de inseguridad, con la efedrina, menos pobres que en Alemania, con una falsa realidad, un relato mentiroso en el cual no reconocen los problemas reales de los argentinos, con un Julián Domínguez que fue parte de la Oncaa, con los Roes, donde se impedía la exportación, que dice claramente que está a favor de la estatización del comercio de granos, que claramente atenta contra la producción, el desarrollo, el trabajo, con la inserción en el mundo que necesita la Argentina para tener un mayor volumen de divisas. Con un Mansur, que no reconoce las leyes que vota el Congreso y trabaja en contra de los derechos adquiridos. Es un gran retroceso, donde lo único que importa es volver a la vieja política, a la radicalización. El Presidente tenía una gran y única oportunidad de sacar al país adelante, de dejar los extremos de lado y apoyarse en los gobernadores y en la oposición, para salir con un país fortalecido, pero decidió entregarle el Gobierno a la vicepresidenta, como ya lo venía haciendo, con lo cual, hemos perdido una nueva oportunidad y ojalá no sea la última”.

Juan Pablo Itoiz, candidato a concejal por Juntos, afirmó a este matutino: “El cambio de Gabinete es una radicalización. Tras la derrota electoral, el Gobierno se recuesta sobre los sectores más cristinistas, más duros del kirchnerismo, para tratar de recuperar algún terreno en el conurbano bonaerense, por eso la decisión del Gobernador de elegir a dos intendentes del conurbano para que se incorporen a su gestión. No escucharon el mensaje del pueblo. Llevan dos años tratando de solucionar la disputa interna de poder, que nunca fue tan evidente como después de las PASO. Y en esa disputa interna quedó demostrado que el poder real es de Cristina Fernández”. Y agregó: “Hay un alejamiento total de la demanda de la gente”.