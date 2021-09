Destacan el récord en ingresos de agro divisas, y cuestionan el diferencial cambiario

El ingreso de agro divisas fue récord y sorpresivo, ya que este año muchos economistas lo esperaban recién a partir de abril-mayo, cuando comienza la cosecha de verano de maíz y soja.

Pero nadie vio venir dos elefantes: el primero la cantidad de soja de la vieja cosecha que todavía tenían los productores en su poder. El segundo un sorpresivo volumen de ventas de la soja de la nueva cosecha (¿Y el atraso del tipo de cambio? ¿Y la brecha cambiaria?).

A esto se debe agregar el volumen récord de ventas de maíz y la respuesta generando un volumen de exportaciones récord histórico. Todo esto ayudó a consolidar un ingreso de divisas de USD 23.217,4 millones en el período enero-agosto.

Diferencial cambiario

Al respecto, el productor agropecuario Alejandro Barbieri hizo foco en diferencial cambiario. “A cualquier sector que exporta le están pagando 100 pesos por dólar, además del derecho de exportación (mal llamadas retenciones), y después para conseguirlo en el mercado cuesta 180 en el blue”, aclaró.

Y agregó: “El Estado está perjudicando al que exporta y beneficiando al que importa. A su vez el Banco Central actúa con el diferencial cambiario que se queda con los dólares a 100 pesos que perjudica a los sectores productivos. Por eso la economía está cada vez más chica”.

“El que importa lo hace a 100 pesos por dólar, en desmedro del exportador que produce, y de las provincias”, subrayó.

$90 mil millones de retenciones

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Junín, Gustavo Frederking, dijo: “Es un hecho histórico que está atado al precio internacional que subió mucho de un año a otro y es determinante. También está clara la mentalidad del productor de seguir adelante, tras pasar sequías y compensar la difícil situación, a pesar de todo”.

“El dólar nuestro no es el verdadero sumado a los impuestos que tenemos. Salimos airosos por los precios internaciones que están altos, si no sería complicado en este contexto.

“Si se tiene en cuenta es una actividad a cielo abierto. Hoy las napas están muy bajas y si tenemos un año Niña vamos a tener una cosecha magra. Ahí es cuando digo que el Estado participa siempre de las ganancias y nunca de las pérdidas, sacándote algún impuesto”, manifestó.

“Se habla de 90 mil millones de pesos de retenciones para este año, que es un aporte fuerte. Lo que es una pena es que un Estado, con una situación financiera mala, haya tenido ganas de dejar de recaudar 3 mil millones de dólares con la exportación de de la carne que sigue limitada”, cuestionó Frederking.

“Esta medida caprichosa para mantener el precio de la carne en la mesa de los argentinos, está demostrado que fracasó porque son muchos los productos que componen la canasta y no es solo la carne”, concluyó.

“Récord histórico”

“Es un récord histórico absoluto y muy por arriba del récord anterior de USD 18.030,3 millones en el mismo período del 2011”, dijo Pablo Adreani, titular de la consultora Pablo Adreani & Asociados.

“El resultado de las PASO cambia sustancialmente las perspectivas y el escenario futuro con respecto al análisis de este documento, cómo serán las liquidaciones de divisas en el próximo cuatrimestre”, sostuvo.

“Por lo pronto, habrá un alto nivel de incertidumbre con respecto a las medidas que tomará el Gobierno que puedan afectar directa o indirectamente al sector agropecuario, y en definitiva al nivel de decisiones del productor”, agregó.