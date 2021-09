Para el Pro, el mensaje de las urnas fue "no a los atropellos, no a La Cámpora"

El clima general en el local partidario de Juntos fue de una alegría medida. No hubo euforia desbordante, aun cuando los números los daban como claros ganadores, pero sí una alegría moderada: la de quien sabe que todavía falta para el objetivo final.

Algunos minutos después de las 21 llegó al búnker amarillo el intendente, Pablo Petrecca, acomañado del primer candidato a concejal de su lista, Juan Fiorini. Allí, muchos del centenar de funcionarios, candidatos y adherentes que estaban presentes en la vereda se acercaron para saludarlos mientras sonaba Charly García de fondo.

En la puerta de entrada al local los esperaban otros candidatos, como Rodrigo Esponda y Melina Fiel (ambos en la lista de concejales) y Yamila Alonso, que encabeza la nómina de postulantes a senadores provinciales por la Cuarta Sección Electoral. Allí también estaban integrantes de la lista de #DarElPaso: Juan Pablo Itoiz y Cristina Cavallo.

En una clara muestra de unidad, los mensajes a la militancia y los medios estuvieron a cargo de Petrecca, Fiorini e Itoiz.

Petrecca: "Un mensaje claro"

Después de celebrar "la fiesta de la democracia", Petrecca destacó a los juninenses que fueron a votar y ponderó que la participación haya sido mayor al 70%. Además, agradeció a los integrantes de Juntos, entre ellos, la Coalición Cívica, el MID, Alternativa Republicana, y remarcó que es "un placer la presencia del ex intendente Abel Miguel".

Luego, afirmó con énfasis que el de las urnas fue "un mensaje claro: no a los atropellos, no al kirchnerismo, no a La Cámpora. En Junín ganó la democracia, ganó Juntos".

Para el jefe comunal, el acompañamiento recibido en las PASO tiene una lectura clara: "Nos están marcando el rumbo, nos están diciendo ‘sigan por este camino’. Por eso, a partir de mañana seguiremos trabajando en esta coalición de Gobierno que viene transformando la ciudad desde 2015, que todavía tiene mucho por hacer y, sin dudas, redoblaremos los esfuerzos para hacer una elección histórica en noviembre".

Posteriormente, en la conferencia de prensa, Petrecca aseveró que "los hechos hablan más que las palabras o cualquier engaño que pueden hacer algunos, y eso el vecino lo ve. La sociedad ve la transformación que estamos haciendo y esto está respaldado en cada elección". Y concluyó: "Estamos contentos porque nos vuelven a decir que este es el camino".

Consultado por Democracia, explicó que se refirió a La Cámpora porque, más allá de que no hayan encabezado la lista del Frente de Todos en Junín, "'es un estilo de gobernar y la gente de Junín ha dicho 'acá no'".

Fiorini: "Era hora de decir basta"

Después de agradecer a los fiscales por el trabajo realizado, Fiorini se mostró satisfecho por haber "podido recorrer cada barrio, cada pueblo, escuchar a los vecinos de Junín, mostrar lo que queremos para la ciudad, lo que se ha logrado y lo que deseamos para el futuro".

Y, en tal sentido, afirmó: "Hoy la gente, claramente nos está dando una respuesta".

Además, el primer candidato a concejal agradeció también a su competidor en la PASO de Juntos, Juan Pablo Itoiz. "Pudimos demostrar que se puede hacer una elección interna en paz y pudimos sacar una buena diferencia con el Frente de Todos, que es nuestro verdadero adversario", arengó.

Asimismo, sostuvo que esta es una elección bisagra: "Sabemos que la gente no la está pasando bien y era hora de decirle basta a este Gobierno nacional, a los atropellos, a las fiestas en Olivos, a las escuelas cerradas, a los comercios cerrados, y a las restricciones".

Unidad

Cuando tomó la palabra, Juan Pablo Itoiz felicitó a Fiorini por la elección y aseguró que, la de ayer, fue una jornada "de triunfo" para todos: "Hemos podido celebrar un acto electoral, lo que no es menor, en un país que recuperó la democracia no hace tanto –aunque parece lejano– y que podamos expresarnos a través del voto es un triunfo de todos, que no tiene banderas ni partidos políticos".

Respecto de la performance de la lista de #DarElPaso, afirmó: "Es una gran satisfacción por el esfuerzo realizado, por haber podido contar nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestra visión sobre lo que queremos para Junín, y la expresión de los ciudadanos así lo demuestra".

El también presidente de la UCR local consideró que "la sumatoria de todos es la fuerza más importante" para todos los representantes de Juntos de cara "al desafío del 14 de noviembre", en las generales: "Ahí vamos a tener que ratificar la gran elección que hicimos hoy (por ayer) y cuál es el valor que representa Juntos en Junín".

Finalmente, Itoiz hizo especial hicapié en agradecer "a los juninenses que vencieron el miedo, la inseguridad, y que fueron a votar, que participaron, que se atrevieron a desafiarse a sí mismos, y que eligieron el camino que todos queremos para Junín".