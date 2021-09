Junín elige, después de una campaña enfocada en la pandemia y la economía

A esta altura, las cartas están echadas y solamente resta esperar lo que decida la ciudadanía: ya no hay nada más que puedan hacer los representantes de las quince listas locales que aspiran a hacer una buena performance en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebran hoy, entre las 8 y las 18, en las que buscan llegar en la mejor posición posible a las Generales de noviembre.

El viernes a las 8 se terminó oficialmente la campaña electoral que tuvo los ingredientes ya clásicos: recorridas por barrios de la ciudad y caminatas por localidades del partido; entrega de boletas en mano y bajo puerta; reuniones con comerciantes, empresarios, sectores productivos y representantes de instituciones intermedias; anuncios de obras; visitas de candidatos y referentes nacionales y provinciales. En definitiva, un menú que ya fue servido en elecciones anteriores y que, en esta oportunidad, no trajo muchas novedades.

¿Y las propuestas? Muy poco de eso. En los mensajes aparecieron como constantes las apelaciones a un futuro venturoso, a la esperanza en lo que vendrá, a la capacidad de construir algo nuevo o reafirmar el camino (dependiendo del emisor del mensaje), a la necesidad de generar consensos. Aunque todo esto, sin demasiadas precisiones.

Sin embargo, también es cierto que estamos ante una legislativa, que ya de por sí suelen ser depositarias de menos proyectos concretos que las que ponen en juego cargos ejecutivos. Y más aún: esta es la PASO de una elección de medio término, con lo cual, ni siquiera es la votación definitiva.

En este contexto, más allá de haber sido esta una campaña que no generó demasiado entusiasmo, el hecho de haber estado atravesada por la pandemia de Covid-19 le dio una impronta particular. Es así como la situación sanitaria -y sus derivaciones- y la economía -con sus consecuencias- se transformaron en los ejes que articularon el debate electoral.

Temas principales

El escenario pandémico que rige la vida del mundo desde hace más de un año y medio no podía estar ajeno a los ejes de campaña. Es así como atravesó el debate electoral casi por completo, ya que influyó en áreas tan sensibles como la economía y la educación.

Se sabe que es un momento económico delicado. Producto de la pandemia o de la cuarentena -según quién lo analice- comercios, pymes y trabajadores de los más variados rubros están atravesando dificultades, y “escucharlos” fue uno de los ejercicios más repetidos en esta campaña. Tal vez, el camino debería haber sido otro: atender a las inquietudes de los juninenses antes del período preelectoral, de manera de ofrecer una campaña en la que se pudieran exponer iniciativas concretas para esos temas que ya habrían sido relevados.

El manejo de la pandemia, la vacunación, el cumplimiento o no de medidas sanitarias, también formaron parte del repertorio de chicanas de un lado a otro.

Por otra parte, la educación, que es un tema que no suele estar tan presente en el debate preelectoral, en esta oportunidad cobró protagonismo, lo que se explica por distintos factores.

En primer lugar, las restricciones a la presencialidad que fueron impuestas por la pandemia generaron rechazo en buena parte de la población lo que generó debates en torno a lo que se hizo, lo que se debería haber hecho y lo que se tendría que hacer de acá en más. Por otra parte, la presencia de candidatos provenientes de ese ámbito, especialmente los que forman parte de la Unnoba, se encargaron de machacar en que el aspecto educativo es uno de los prioritarios en este escenario.

Finalmente, el déficit habitacional es otro asunto que en el último tramo de la campaña se coló en la discusión. Aquí aparecieron propuestas concretas sobre bancos de tierras, intervención del Estado municipal en el mercado inmobiliario y de gestión y promoción de programas de viviendas nacionales y provinciales.

Todo esto, en un escenario donde las fuerzas que gobiernan la Nación, la Provincia y la Ciudad apostaron a seguir profundizando la polarización, con chicanas por los que se consideran logros propios y los eventuales desaciertos del opositor.

Apatía

Como ya se analizó en este medio el domingo pasado, esta campaña generó poco entusiasmo. Y así como en las elecciones que ya se produjeron este año -en Misiones, Jujuy, Salta y Corrientes- hubo una merma en la participación ciudadana de entre 8 y 20 puntos porcentuales respecto a las anteriores, se sospecha que esa tendencia se pueda replicar en nuestra ciudad.

Apatía, abulia, desencanto, son algunas de las definiciones que se esgrimieron en algunos comandos de campaña. Es por ello que el nivel de asistencia a las urnas puede resultar clave.

En Junín, la participación electoral nunca estuvo por debajo del 70 por ciento. La votación con menor concurrencia fue la del año 2003, con un 70,57%. También tuvieron una asistencia similar las PASO de 2015 (71,82%), las elecciones de 2001 (72,27%), las del 2005 (73,05%) y las del 2009 (74,01%).

Para estas Primarias, hay 81.139 votantes habilitados (incluyendo a los extranjeros), que se reparten en 240 mesas distribuidas en 44 establecimientos educativos.

Y así como las principales fuerzas tratarán de acomodarse de la mejor manera posible para las Generales, hay espacios que buscan superar el mínimo del 1,5% de los votos, que es lo que exige la ley para poder competir en noviembre. Es decir que, aun cuando no tengan competencia interna, sí deben conseguir los sufragios suficientes como para seguir en carrera.

Ahora bien: ¿cuál es ese número? No es algo establecido de antemano porque la cuenta debe sacarse sobre la cantidad de votos positivos. Esto significa que habrá que ver, en primer lugar, la cantidad de gente que concurre hoy a sufragar. Y, posteriormente, cuántos de los votos son positivos, es decir, sin contar los que son en blanco o nulos.

Sin embargo, los partidos ya hicieron sus cálculos tomando como referencia elecciones anteriores. En las PASO 2019 en Junín se emitieron 58.182 positivos, por lo que el piso del 1,5% fue de 873.

Dos años antes, en las PASO de 2017, los votos positivos en Junín fueron 54.813, es decir que hicieron falta 822 sufragios para alcanzar el piso. En tanto, en las Primarias de 2015 se emitieron 51.479 sufragios positivos, lo que exigió obtener 773 voluntades para llegar a la general.

En definitiva, se supone que serán necesarios no menos de 800 sufragios para alcanzar el 1,5%. Y que 900 serían suficientes. Aunque en última instancia dependerá de la cantidad de votantes.

Quince listas

Finalmente, serán quince las listas que competirán en estas elecciones Primarias y solamente en dos espacios habrá internas.

Uno de ellos es Juntos, donde la nómina de candidatos a concejales la encabeza el actual senador Juan Fiorini, seguido por Emilse Marini y Rodrigo Esponda.

Compiten en el mismo espacio #DarElPaso, el sector conformado por radicales y peronistas que responden a Emilio Monzó. Allí el uno es Juan Pablo Itoiz, seguido por Cristina Cavallo y Fernando Scanavino.

El FDT logró darle espacio en su boleta a todos los partidos que integran el frente. De esta manera, Pablo Petraglia (Frente Renovador) está al tope de la nómina, seguido por Victoria Muffarotto, José Bruzzone (ambos referenciados en Gustavo Traverso) y Clara Bozzano (La Cámpora).

La alianza Vamos con Vos, que responde a Florencia Randazzo, va con Mauricio Mansilla, Gabriela Di Sascio y Alberto Pascual en los tres primeros lugares de su lista.

El vecinalista Renovación cuenta con Juan Pablo Montanaro, Alejandra Bifano y Oscar Saccoccia al tope de la boleta.

Los tres primeros candidatos a concejales por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad son María Fernanda Urcola, Diego Carpentieri y Rita Fernanda Sáez.

El Partido Republicano Federal, cuyo referente a nivel nacional es Guillermo Moreno, tiene representación en Junín con la lista encabezada por Francisco Tommasino, Eliana Ferreri y Carlos Olaizola.

Avanza Libertad, el espacio de los libertarios de José Luis Espert, en nuestra ciudad cuentan con una nómina cuyos tres primeros postulantes son: Javier Souto, Griselda Díaz y Pablo Pizzello.

En el partido Celeste y Blanco de Cynthia Hotton, la línea local +Valores está encabezada por Mariana Dormal, Matías Albarracín y Nora del Valle Hernández.

El Movimiento al Socialismo (MAS) vuelve a participar de las Primarias con una boleta que tiene en los tres lugares de arriba a Marcelo Giecco, Patricia Canonico y Hermenegildo Blasco.

El partido Conservador Popular lleva al tope de su lista a Claudio Aiub, Mariana Moreno y Miguel Martignoni.

Unión por el Futuro, el espacio de Juan José Gómez Centurión, buscará acceder al Concejo Deliberante local con las postulaciones de Gustavo Bruno, María de los Ángeles Maraggi y Federico Koch.

En Todos por Buenos Aires, la nómina está encabezada por Jonatan Silva, Sandra Trecco y Walter Ortiz.

Por último, el otro espacio que tendrá internas será Vocación Social. Allí, la línea Renacer tiene al tope de la boleta a Martín Guazzaroni, Silvana Ramírez y José Luis Escudero, y la línea Unite, a Mauricio Rolla, María Ángeles Pereyra y Renzo Ceresole.