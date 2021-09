PASO: lapicera propia y sobre sin saliva, claves para evitar contagios al votar

Las PASO de mañana serán las primeras elecciones nacionales en tiempos de pandemia. Y, como tal, habrá que tomar unos recaudos extraordinarios que la Cámara Nacional Electoral reunió en su “protocolo sanitario de prevención del Covid-19”.



Elaborado en forma conjunta por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, en ese documento se establecen medidas sanitarias y organizativas para evitar contagios de coronavirus durante las Primarias del 12 de septiembre y las Generales del 14 de noviembre.

Se trata de disposiciones que buscan evitar la aglomeración de personas, mientras que para reducir el aforo se procurará no habilitar más de ocho mesas de votación por establecimiento.







Asimismo, las personas de 60 años o más tendrán prioridad para ingresar al establecimiento y votar durante toda la jornada.

Entre otras medidas, el protocolo prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y capacitar a las autoridades de mesa “preponderantemente por medios no presenciales”.



Cada mesa de votación contará con un kit sanitario, compuesto por barbijos y solución sanitizante.

Se descuenta también que el uso de tapabocas será obligatorio en todo momento, así como también el distanciamiento de dos metros, mientras que antes de ingresar al cuarto oscuro los votantes deberán sanitizarse las manos.



En tanto que para mantener la higiene de los establecimientos de votación, se ventilarán los espacios periódicamente, por lo menos durante 15 minutos, cada dos horas, y se realizará la limpieza y desinfección de superficies, pisos y baños asiduamente durante toda la jornada electoral.

En el cuarto oscuro, se pedirá a la gente cerrar el sobre introduciendo la solapa en su interior, sin usar saliva. O pueden llevar goma de pegar o cinta adhesiva para hacerlo. Tras emitir el voto, se puede usar una birome propia para firmar el padrón, aunque en las mesas también habrá lapiceras, que serán desinfectadas luego de ser utilizadas por los votantes.



Para evitar el contacto directo con otra persona y la manipulación del DNI, las autoridades de mesa solicitarán al votante que les muestre el DNI y lo apoye en la mesa o en una bandeja, de donde lo retirará junto con la constancia de votación, tras emitir su voto.

El protocolo, además, incorpora la figura del facilitador sanitario, cuya función será hacer cumplir las medidas sanitarias para la prevención de coronavirus.



Por otra parte, establece que en cada distrito la Justicia Federal con competencia electoral determinará el procedimiento de emisión del voto para los electores que presenten síntomas evidentes compatibles con Covid-19 y que exijan ejercer su derecho al sufragio.



Es que, según ya resolvieron los jueces con competencia electoral en la Provincia y en la ciudad de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla y María Servini de Cubría, respectivamente, quienes el día de la elección se encuentren cumpliendo aislamiento por coronavirus (presenten síntomas, sean casos positivos o contactos estrechos) no deben ir a votar. Para poder ausentarse deberán presentar “la certificación médica pertinente”, según detallaron fuentes judiciales.<