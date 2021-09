El lunes se dictarán las clases en todas las escuelas de Junín

Las clases se retomarán con normalidad el lunes 13 tras las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo, en todos los turnos de las escuelas juninenses, salvo cuestiones puntuales en las que las autoridades avisarán a los padres, informaron desde el Gobierno provincial.



Fuentes del Ejecutivo señalaron que puede haber algún caso puntual de un establecimiento donde no se llegue a ordenar tras los comicios, pero la regla general es que habrá clases el lunes en todos los turnos, a diferencia de lo que ocurría antes tras las elecciones, cuando los estudiantes del turno mañana no iban a clases.

La decisión del Gobierno se da en medio del inicio de un programa para intensificar la enseñanza y reforzar los contenidos, que implica nuevas actividades presenciales, a contraturno y hasta los días sábados.



Luego de un año y medio en el que los chicos de todo el país tuvieron clases presenciales de forma intermitente con normativas atadas a la situación epidemiológica que, en principio, obligaron a adoptar en todos los distritos un esquema virtual y, más adelante, híbrido, hoy -acorde a la situación sanitaria de baja de casos de Covid-19- solo 6 departamentos en todo el territorio nacional aún no habilitaron las clases presenciales totales, 5 de ellos en Formosa y 1 en La Rioja.

Además, la brecha digital entre quienes pueden acceder a los medios tecnológicos para las clases virtuales y los que no acentúo ampliamente esta degradación en la calidad educativa que sufrieron miles de chicos que no pudieron mantenerse al día a causa del contexto.

Recuperar contenidos

Es por esto que la provincia de Buenos Aires oficializó esta semana la creación del Programa para la Intensificación de la Enseñanza "+ATR", el cual tiene como objetivo fortalecer "las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes que requieren una enseñanza intensificada que garantice los aprendizajes previstos en el Currículum Prioritario".



El programa, inaugurado a partir de la Resolución Conjunta N° 2905-DGCYE-2021 publicada en el Boletín Oficial bonaerense, crea un esquema de clases de refuerzo para los niveles obligatorios que se llevará a cabo a partir de este mes y hasta el inicio del ciclo lectivo próximo, en marzo.

El Programa será aplicado 6 días a la semana con un esquema de lunes a sábado "de manera complementaria a la jornada habitual", con el fin de no interferir con el normal funcionamiento del establecimiento educativo en sí mismo. La jornada mínima será de 4 horas.



El esquema se llevará a cabo entre el 1° de septiembre del 2021 y el 31 de marzo del 2022 con dos períodos de intensificación curricular:

Desde el 1º de septiembre y hasta el 17 de diciembre del 2021.

Desde el 1º de febrero y hasta el 4 de marzo de 2022, en el caso que se requiera de acuerdo a la evaluación de las trayectorias educativas del mes de diciembre de 2021.



Este programa será aplicado en colegios primarios y secundarios estatales y en establecimientos educativos de gestión privada de nivel secundario con aporte estatal, a los cuales se los bonificará el 100% de los gastos.

No deberán asistir todos los niños y jóvenes, sino quienes, a partir de la valoración pedagógica de cada alumno consignada en el Registro de Trayectorias Educativas, queden incluidos en el Programa de la Intensificación de la Enseñanza.