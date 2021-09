Se habilitó la votación en cuatro jardines de infantes juninenses

En las PASO que se llevarán a cabo mañana se habilitaron cuatro jardines de infantes que dispondrán de mesas para emitir el voto. Del mismo modo también será sede la Unnoba.

De acuerdo al padrón electoral que corresponde a Junín, las instituciones cuentan con hasta ocho mesas permitidas por establecimiento, con lo que el excedente de votantes, en este caso, fue derivado a la Escuela EP N°49 (Secundaria N°12), ubicada en Pasaje La Democracia entre Av. La Plata y Padre Ghío S/N. Por esa razón será muy importante chequear el padrón electoral en https://www.padron.gob.ar/



En el caso de los jardines de Infantes, fueron habilitados por ese mismo motivo. Se trata del Jardín de Infantes Nº 901 "Sara Marino" (Zapiola 52 esq. Álvarez Rodríguez), Jardín de Infantes Nº 904 "Mariquita Sánchez de Thompson" (Martín Miguel de Güemes 754), el Jardín de Infantes N° 905 “Mercedes de San Martín" (Posadas 252) y el Jardín de Infantes Nº 909 "José Hernández" (José Hernández 262). Cada uno de los establecimientos cuenta con tres mesas habilitadas para emitir el voto. El Jardín N° 909 se habilita con mesa para votación de extranjeros.



En el caso de la Unnoba (sede de Newbery 355), habrá cinco mesas habilitadas.

Cabe destacar que el Consejo Escolar se encargó del traslado de mobiliario ya que el disponible en los jardines es, en su gran mayoría, infantil.



Vale señalar además, que la Escuela Secundaria Técnica N° 2 (EEST 2) “Patricias Argentinas” se encuentra ahora ubicada en General Frías y Discépolo (la dirección del padrón se encuentra desactualizada y figura aún Lebensohn 126).

Documentos válidos para votar

La Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó que todos los formatos de documentos son válidos para votar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se disputarán el domingo en todo el país, con la salvedad de que el ciudadano no podrá sufragar si presenta su DNI a través del celular o si lleva una versión anterior al documento que figura en el padrón electoral.



Libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste; DNI tarjeta; y DNI tarjeta de la libreta celeste con la leyenda "no válido para votar" son documentos válidos para que el ciudadano presente el domingo en el establecimiento de votación.

La CNE aclaró que el ciudadano debe presentarse con el último ejemplar que tramitó y que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.



En esta oportunidad, también se remarcó que "es válido para votar" el DNI tarjeta otorgado junto a la libreta celeste con la leyenda "no válido para votar".

Asimismo, se informó que "el DNI en tu celular", a través de la aplicación Mi Argentina, no es válido para votar, por lo que no se permitirá que se exhiba el documento nacional de identidad mediante el dispositivo de telefonía móvil.



En tanto, se precisó que no podrán votar los ciudadanos que no presenten documento habilitante, los que no figuren en el padrón de la mesa, los que figuren anulados por la Justicia Nacional Electoral, aunque aleguen error, y los que presenten un documento anterior al que figura en el padrón.