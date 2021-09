El Picaflor: Esperan el recambio de luminarias en el sector de Villa Ortega

Históricamente, el barrio El Picaflor estuvo delimitado por la avenida San Martín y las calles General Paz, Arias y Primera Junta. No obstante, hace algo más de un año su extensión se amplió hasta la Avenida República, exceptuando la manzana que corresponde al Club Sarmiento, con lo que se incorporó a su circunscripción el sector antes conocido como Villa Ortega. De esta manera, actualmente, su jurisdicción alcanza unas cien manzanas.

En esta zona anexada a El Picaflor hay un déficit sobre el que los lugareños vienen haciendo hincapié desde hace tiempo que, parece, ahora va a tener una solución.







“Ese lugar no tiene una buena iluminación”, admite la presidenta de la Sociedad de Fomento, Gladys Hilgert. Y puntualiza que las autoridades municipales ya les informaron que se va a hacer un recambio de luminarias: “Nos están por informar cuándo se van a colocar las luces nuevas que ya llegaron. Ya se están pintando las columnas así que en el corto plazo se estarían instalando”.

Esta reconversión será hacia luminarias LED y, de esta manera, “ya quedaría el barrio completo” con esta tecnología.



Ex Hospital San José

Hay problemas que, con el paso del tiempo, se convierten en crónicos y, a esta altura, el deterioro de las veredas del ex Hospital San José lo es.

Desde hace años, los vecinos vienen reclamando que se repare la acera que hoy está prácticamente destruida, principalmente en la calle Carlos Pellegrini, ya que las raíces de los añejos árboles levantan las baldosas, rompen los cordones y todo eso hace que sea cada vez más difícil transitar por el lugar.

Si bien se intentó en alguna oportunidad dar respuesta a esta demanda histórica, a la situación general se le suma el hecho de que hay dependencias provinciales (como el Ministerio Público Fiscal y la Región Sanitaria III) y municipales (el Centro de Atención Primaria de la Salud), con lo cual, la superposición de jurisdicciones hace que, a fin de cuentas, nadie se haga cargo del asunto.

“Ese sector está muy mal. Ya las anteriores comisiones elevaron expedientes solicitando un arreglo, pero como hay entes provinciales allí, eso fue rechazado”, explica Hilgert.





Es por ello que los fomentistas hablaron con las autoridades municipales a los que les van a presentar una nueva propuesta para poner en valor el lugar: “Queremos empezar a embellecer ese sector, empezando por la calle Pellegrini, que tiene una vereda ancha, pero que está muy rota. La idea es que se haga un paseo para que la gente pueda disfrutar.



Posteriormente, la propuesta es seguir por todo el sector, que es muy grande. Vamos a presentar el croquis de lo que queremos”.

Se trata de dos manzanas que son muy utilizadas, en las que “hay que caminar con mucho cuidado, porque está muy feo y es un lugar que se podría embellecer”.





Árboles

Otro punto sobre el que ponen el acento en la Sociedad de Fomento es el de la altura de los añejos árboles que hay en este sector.

“Ahora tienen unos 12 o 15 metros, y en cinco años van a tener más de veinte”, señala Hilgert, para luego ampliar: “Habría que pensar en eso, no sé si será otro tipo de poda, pero hay árboles como el liquidámbar que producen roturas de las veredas, problemas en las canaletas, así que habría que tomar medidas. Por supuesto, tiene que ser una cosa ordenada, habría que estudiarlo”.





Seguridad

Finalmente, en referencia a la seguridad, la presidenta de la Sociedad de Fomento participó de una reunión con las autoridades municipales en la materia. “Nosotros tenemos una buena relación, están trabajando, recorren, y las luces nos van a ayudar mucho”, sostiene.

En tal sentido, destaca que se hizo un trabajo importante con terrenos y viviendas tomadas: “Había una usurpación que llevaba mucho tiempo, sobre la calle Remedios Escalada de San Martín, y algunos vecinos denunciaban robos. Después de unas cuantas reuniones, logramos que no esté más esa gente ahí. Y se pudo hacer lo mismo en un lote de la calle 25 de Mayo”.

La Sociedad de Fomento

Por las dificultades impuestas por la pandemia, en la Sociedad de Fomento del barrio El Picaflor se trabajó en todo este tiempo a través de un grupo de WhatsApp “con el que se buscó darles una solución a todos los problemas” que fueron apareciendo, según lo que explica la presidenta de la institución, Gladys Hilgert.



De esta manera, en las últimas semanas comenzaron a dictarse cursos de jardinería los lunes, italiano los martes y ritmos los jueves.

Al no contar con una sede propia, estos talleres se dan en el lugar que alquilan en Bernardo de Irigoyen 125. “Tener una sede propia se ve difícil, acá hay muy pocos lotes libres, nadie vende y tampoco tenemos muchas posibilidades de comprar, esta es una comisión que tiene veinte años y se complica”, señala Hilgert.

Con todo, enfatizan que en el sitio que trabajan actualmente están cómodos: “Es un lugar cercano y, de todas maneras, aunque no tengamos una sede propia, se puede trabajar igual”.