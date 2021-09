El campo invirtió y logró cosechas récord

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, destacó ayer, en Córdoba, que la reciente cosecha de maíz y sorgo “ha marcado un récord, con una inversión aproximada de U$S 8.500 millones de parte de los productores en general”, de los cuales “los cordobeses aportaron U$S 2600 millones, lo que demuestra su relevancia en el sector”.



"También, estamos encarando una siembra fina que está siendo récord de trigo y cebada que estimamos que demandarán unos US$ 4500 millones cuando finalice; estamos muy satisfechos y seguiremos trabajando todos juntos para lograr mejores resultados”, dijo Solmi al participar de la apertura del primer Congreso de la Producción Agroindustrial en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, que se extenderá hasta el jueves.



Por otra parte, resaltó que se trabaja articuladamente con la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) para avanzar en el proyecto de ley de identidad de maquinarias agrícolas de origen nacional que promueve esa entidad y que, según dijo, con ese objetivo es que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió con la dirigencia de ese espacio.



“Vamos a colaborar y a trabajar de manera articulada con el sector para avanzar en esta iniciativa que busca identificar la maquinaria agrícola nacional de la importada y promover un tratamiento específico en materia crediticia para la producción local, que representa el 80% de la mano de obra del sector total de la maquinaria agrícola”, explicó el funcionario oriundo de Pergamino.



Tras mantener encuentros con los sectores productivos de esa zona del Sudeste provincial, Solmi agregó que, en función de esos resultados, las expectativas apuntan a una “tracción de la industria nacional y de toda la cadena productiva, donde están inmersos muchos eslabones del sector agropecuario, pero lógicamente siempre apuntamos a seguir mejorando los índices”.