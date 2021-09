La industria juninense se mantuvo pese a la pandemia, pero faltan incentivos

La producción agropecuaria es la principal actividad industrial de Junín y la Región, un rubro que, pese a la pandemia, nunca se detuvo, situación que permitió mantener los costos y los niveles de comercialización.



“La actividad industrial se mantuvo en niveles prácticamente normales, las empresas agroindustriales, que son las preponderantes en Junín, lograron mantener las estructuras de costos, pero la presión tributaria es muy alta y el sector necesita de mayores incentivos para que realmente se vea reflejado un crecimiento”, afirmó a Democracia Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ).



En el Parque Industrial de Junín funcionan actualmente 80 empresas, que generan unos mil puestos de trabajo directos. “Hoy, el Parque no tiene los problemas de servicios que tenía antes, pero en el caso de que una empresa quiera trasladarse y necesite un determinado espacio para la logística, no lo tiene. Es el caso de una firma local que quiere radicarse en el predio y no lo puede hacer, y se están perdiendo alrededor de 100 empleos genuinos”, afirmó el titular de la SCIJ.



“Hay pedidos de lotes, y al mismo tiempo hay lotes vacíos, que deberían comenzar a construir o cederlos. Hay empresas que están creciendo dentro del parque y necesitan extenderse y están esos lotes vacíos, es algo que el Municipio debería ajustar con urgencia”, señaló.

Según Maroscia, en el último tiempo no se radicaron nuevas industrias en el predio. “En esto tengo que hacer hincapié en la falta de incentivos que hay para que las empresas se establezcan en Junín. No hay ningún plan a futuro como para que alguna empresa proyecte instalarse, motivada por algo, ya sea en materia impositiva o mejores servicios”, afirmó.

“Hacer de Junín una región más competitiva”

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Albarello, sostuvo que “desde lo local tenemos un crecimiento sostenido de la industria en general, impulsado desde el comienzo de la pandemia por la agroindustria que nunca cerró y posteriormente por los rubros considerados esenciales y la construcción”.



“Es un crecimiento más lento de aquellas actividades con insumos en moneda extranjera y con complicaciones por la trabas en el comercio exterior a nivel nacional tanto en la importación de insumos como en la exportación de producción”, agregó.

“Con respecto al Parque Industrial ha tenido un crecimiento importante en los últimos años tanto a la cantidad de empresas radicadas como a su infraestructura”, dijo.



“En el Rempi (Registro Nacional de Parques Industriales) de 2014 se encontraban registradas 35 empresas en el Parque Industrial Junín. A fines de 2019 en el mismo registro, el número era de 80 empresas. Esperamos estar cerca de las 100 para fin de año”, informó.

“Todo esto se da dentro de un contexto de normalización del Parque Industrial que nos ha permitido ir recuperando espacios ociosos dentro del parque para destinarlos a la producción”, destacó.

En cuanto a infraestructura “se ha logrado concretar en los últimos años obras que venían postergadas desde hacía muchísimo tiempo y que no permitían prestar los servicios adecuados a las empresas radicadas. A modo de repaso, en los últimos dos años se colocó la iluminación LED en el ingreso, fibra óptica, alambrado perimetral, más de 2500 metros de cordón cuneta para mejorar la transpirabilidad, cámaras de control de ingreso, la obra completa de cloacas y la obra completa de agua corriente. Obras esenciales en un lugar donde hoy trabajan más de 1000 personas diariamente”, indicó Albarello.



“Más allá de la actualidad del parque, se está trabajando constantemente en mejorar la normativa municipal para hacer de Junín una región más competitiva a la hora de que una empresa toma la decisión de realizar una inversión y busca una plaza donde radicarse”, apuntó.

“Se trabajó sobre la ordenanza 7799 que permite otorgarles a aquellas empresas, que se radiquen en Junín y realicen inversiones tomando mano de obra local, beneficios similares a las empresas radicadas en parques industriales”, subrayó.



Y continuó: “Estamos trabajando en una ordenanza similar orientada a la industria del conocimiento”.

“Se realizó un trabajo muy importante desde las distintas áreas del Municipio para facilitar los requerimientos que tienen las empresas para realizar las habilitaciones pertinentes. Es un trabajo que seguramente va a tener su impacto a mediano y largo plazo, pero que creo que nos posiciona aún más como un destino de radicación industrial”, manifestó.

“En un momento donde a nivel nacional la incertidumbre hace que las inversiones se vean restringidas nos estamos preparando para que nos elijan”, concluyó.

En el país

Cámaras y empresarios pyme ponderaron “el crecimiento sostenido de la industria manufacturera”, que se ubica en niveles superiores a los de 2019 y pronosticaron una continuidad en la tendencia positiva con incrementos de la inversión y la demanda.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aseguró que “el crecimiento viene siendo sostenido y sustentable, en promedio 4% arriba respecto al 2019” y “se ve en los meses venideros una mayor reactivación por la plena reapertura de la economía después de la segunda ola, que producirá un efecto dominó al generar más demanda”.

Las apreciaciones del empresario coinciden con datos del Indec difundidos hoy, que indicaron que en julio el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) creció 2,1% mensual sin estacionalidad, la segunda suba consecutiva, y alcanza un nivel 25,3% superior a la prepandemia, en febrero 2020.