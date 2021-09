Petraglia: "Volver a ser ciudad cabecera"

“La legislativas son menospreciadas muchas veces, pero en el caso de Junín define mucho, porque define el Concejo Deliberante, donde se rechaza todo lo que aporta la oposición y no hay debate”, afirmó Petraglia.

“Desde que tengo uso de razón el eje económico ha sido un eje transversal en todas las campañas. Obviamente, es una economía golpeada, con los cuatro años de Mauricio Macri y la pandemia”, dijo.



“Hay que recuperar los niveles de consumo e inversión y en eso está la gestión de la Provincia. Y el país está en el lugar Nº 18 en vacunación, lo que significa que hubo una buena gestión. En Junín, estamos muy cerca de la inmunidad de rebaño”, destacó.



“Nosotros nos hemos unido para un Junín mejor. Hay propuestas para trazarle un rumbo a la ciudad que hoy no lo tiene. Junín no es una ciudad más y la están convirtiendo en eso. Tiene que volver a ser ciudad de cabecera. Hay que ponernos a la altura de las grandes ciudades como se demostró con el cierre de campaña con Bahía Blanca y Mar del Plata”, afirmó.

“Si la decisión política fue convertir un centro cultural en un centro de monitoreo es porque no hay un rumbo".