Comenzaron a completar esquemas de vacunación en los adolescentes

Desde la Región Sanitaria III informaron que se continúa con la vacunación en la Ciudad, en este caso con la aplicación de segundas dosis de la vacuna Moderna en los chicos de entre 12 y 17 años.

Cabe destacar que el martes habían arribado a Junín 1220 dosis de vacunas que fueron distribuidos en la posta de la Unnoba y destinadas a la vacunación de adolescentes.



Asimismo, continúa la aplicación de primeras y segundas dosis en las demás franjas etarias, para avanzar en la inmunización de la población.

A pesar de la preocupación por el avance de la variante Delta, y que mantiene alerta al sistema de Salud, el director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, sostuvo que una tercera ola de coronavirus “es un escenario que cada vez se aleja más” en territorio bonaerense.

Se había mostrado en la misma sintonía el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, al indicar que “podría no haber” otro pico de contagios.



En torno a la vacunación, Riera habló de una “perspectiva” con “una población mucho más protegida, con mucho menos riesgo de hacer cuadros graves y un sistema de Salud mucho más descomprimido, pudiendo dar respuesta a otras eventualidades sanitarias”. En este sentido, sostuvo que “es un escenario que cada vez se aleja más” el de una tercera ola.



El funcionario bonaerense indicó que es poco probable que se llegue a una situación similar a la de la segunda ola en la que la “demanda de camas de cuidados intensivos era muy alta”.

“No nos olvidemos que en el contexto de pandemia, no solamente el daño lo produce el coronavirus, sino si el sistema se satura, el daño se puede producir por las otras patologías no atendidas”, recordó.

Reporte diario

La secretaría de Salud del Gobierno de Junín informó que ayer se registraron seis nuevos casos de coronavirus y el número de positivos activos es de 106. No se informaron fallecidos.

Del total de muestras de Junín, 73 resultaron negativas y 6 positivas. No se sumaron casos positivos por criterio clínico-epidemiológico.

Asimismo, se contabilizaron 16 casos sospechosos y el total de fallecidos hasta hoy es de 443.

De acuerdo al reporte, recibieron el alta 5 personas de nuestra ciudad.