“La agricultura va hacia un cambio de paradigmas en materia de cultivos”

Rosana Franco, secretaria general de la Filial Junín de la Federación Agraria Argentina, en diálogo con Democracia por el Día del Agricultor y Productor Agropecuario, destacó la labor de los hombres que trabajan la tierra para el bien de la comunidad.



“El agricultor ama la tierra, la cuida, siempre está arriba de la tierra, con la particularidad de tener siempre la mirada de esperanza al plantar una semilla, criar animales y todo lo que tenga que ver con la actividad agropecuaria”, dijo, en diálogo con Democracia.

“Este Día del Agricultor nos encuentra siempre pensando en sembrar, en las condiciones climáticas, y al respecto, vale decir que por estas últimas lluvias caídas en la zona estamos bastante tranquilos”, manifestó.

Día del Agricultor

“En este Día del Agricultor – dijo Rosana Franco- nos toca recordar un poco a nuestros abuelos, que en mi caso fueron agricultores, pequeños agricultores que no tenían la tecnología de hoy para cultivar. Esto fue cambiando, con el correr de los años, pero siempre la idea de seguir cultivando estando ‘arriba de la tierra’ está intacta, lo mismo que los valores que nos han transmitido nuestros abuelos, nuestros padres”.



La dirigente de la Federación Agraria, recordó que hoy se recordaba a “la primera colonia argentina y al agricultor, aquel que trabaja la tierra y está en contacto con la naturaleza, a veces un poquito alejado de la Ciudad”.

“Hoy en día, la tecnología, a pesar de que estemos en el campo, nos ayuda, aunque no siempre, porque suele faltar conectividad. Pero nunca se pierde la idea, la idiosincrasia que nos vienen transmitiendo nuestros antepasados”, dijo.

La tierra

A la pregunta sobre si sucedía que, por cosechar más, no se cuidaba a la tierra, Rosana Franco respondió: “Lo que nos vino a cambiar la producción agropecuaria fue la siembra directa y cuando se empezó a sembrar soja, que con el tiempo fue evolucionando y nos llevó a la producción extensiva que tenemos hoy. Sin embargo, no todo es soja en el partido de Junín. Hay otras producciones además de trigo y maíz”.



“Dentro de la agricultura extensiva – continuó diciendo la dirigente-, hay ya una idea de poner menos fertilizantes, menos agroquímicos, buscar fertilizantes más orgánicos, buscar productos más sustentables, de diferente componente que los agroquímicos o fertilizantes tradicionales. Creo que el mundo va hacia un cambio en ese sentido, de paradigma de cultivar, y la Argentina también va en ese sentido, aunque más atrás que otros países”.



Franco explicó que, en Junín, en sus plantaciones habían empezado a aplicar fertilizantes orgánicos. “Tratamos de aplicar la menor cantidad de agroquímicos que se pueda. Vamos hacia un cambio en materia de producción, que por supuesto tendrá que ir más rápido de lo que a veces pretendemos. No obstante, hay un cambio de tendencia”, destacó.



“A veces se nos cuestiona tanto a los sojeros, porque ponemos tantos fertilizantes o agroquímicos, pero a veces en otras producciones hay más. Se cuestiona si los productos que consumimos son orgánicos o no, si son producidos para el bien de la salud o tienen componentes químicos. El mundo va a una tendencia, de producción ‘más verde’. Creo que en ese sentido, los argentinos tenemos que orientarnos, y los productores, por supuesto”, opinó.

Bienvenida la lluvia

La dirigente de la Federación Agraria Argentina se mostró agradecida por la lluvia caída en los últimos días, luego de un tiempo prolongado con escasas precipitaciones.

“Tuvimos casi dos meses últimos sin lluvias, después llovió un poquito en esta zona, en otras fue peor y no teníamos pasto en invierno, que es lo peor. El trigo venía creciendo muy lento y estas últimas lluvias mejoraron su cultivo, también las pasturas de invierno y recarga los perfiles del suelo para la pronta siembra del maíz y de la soja también. La lluvia viene bien, más esta que fue tranquila, sin viento, sin problemas”, explicó.

Los caminos

Al ser consultada sobre el estado de los caminos rurales, tan importantes para la producción agropecuaria, la entrevistada manifestó: “El estado de los camino ha mejorado bastante. Con la llegada de Walter Burgio (a cargo de caminos rurales, por parte del Municipio) cambió mucho. Si bien falta mejorar, falta sacar plantas, el tema de la basura que la gente tira en los caminos de tierra”.

Rosana Franco sostuvo que en términos generales los caminos estaban bastante bien, ya que a algunos los habían ensanchado y a otros los estaban mejorando para que sean más transitables.

“El Gobierno local ha tomado una buena decisión de comprar maquinarias, tractores, y próximamente una hoja de arrastre más. Es decir, el Gobierno entendió, luego de tanta discusión, que tiene que poner recursos en los caminos. Los caminos son básicos, si no los tenemos no podemos llegar a los campos, no podemos sacar la producción”, advirtió.

Conectividad

Otro reclamo mencionado por la productora agropecuaria es la necesidad de tener una mayor conectividad en los campos.

En este caso, el pedido está dirigido a las autoridades nacionales.

“Ahora se nos vienen todas las cartas de porte digitales, entonces habrá que tener un buen teléfono y señal de internet para poder realizarlas. Ahí estamos con un problema muy serio, por lo cual la conectividad es un problema urgente para el sector agropecuario y ni hablar para las escuelas rurales”, dijo.



“Como ya sabemos – explicó-, todo está centralizado en el teléfono y en la computadora. Y si el Gobierno no hace un esfuerzo en tratar de poner conectividad en las zonas más alejadas de las importantes ciudades, habrá problemas, gente que quedará fuera del sistema y una desigualdad muy grande, de la gente del campo con respecto al tema de la Ciudad que puede tener todo el acceso a internet y demás”.