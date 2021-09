Con Pre Viaje: trabajan para impulsar a nuestra ciudad como destino turístico

Funcionarios del Ministerio de Turismo de la Nación visitaron Junín, ayer, para brindar una reunión informativa ante gastronómicos, hoteleros y distintos prestadores de la actividad turística de la Ciudad acerca del programa "Pre Viaje". La actividad fue organizada por el Frente de Todos de Junín en busca de lograr un mayor aprovechamiento local de lo que consideran “una gran política del Gobierno nacional”.



El encuentro se desarrolló en el Parque Natural Laguna de Gómez con el objetivo de que más locales gastronómicos, culturales, comerciales y alojamientos de la Ciudad se adhieran a dicho programa, que le reintegra al turista el 50% del valor de su viaje en crédito.

El programa ya contó durante el 2020 con su primera versión, la cual fue muy exitosa y valorada por el sector turístico. En esta segunda versión, que ya se encuentra disponible, es para viajar desde noviembre de este año y durante todo el 2022.

Una vez que el viajero se adhiere al programa y presenta los comprobantes de compra, este le adjudica el 50% de lo gastado mediante una tarjeta precargada del BNA.

Esa tarjeta se puede usar en alojamiento, agencias de viajes, transporte, excursiones, centros turísticos, alquiler de vehículos, gastronomía, productos regionales y otros servicios turísticos.







“Por eso la importancia de que nuestra ciudad cuente con mayor cantidad de actores adheridos que posicionen a Junín como un epicentro turístico regional, lo que indudablemente dinamizará fuertemente la economía”, resaltaron desde el Frente de Todos.

Participaron del encuentro el subsecretario del Ministerio de Turismo de la Nación, Andrés Krymer; el coordinador de Pre Viaje, Lisandro Pérez Lossino; el asesor jurídico, Santiago Crimer, y el director Nacional de Planificación y Desarrollo, Sergio Castro. Además de los legisladores Gustavo Traverso y Valeria Arata, concejales y candidatos del FdT, representantes de entidades que nuclean a hoteleros, gastronómicos, comercios y agentes de turismo, entre otros.

“Creemos que el puntapié inicial para que Junín crezca en términos de turismo receptivo es que los actores privados articulen entre sí una propuesta atractiva”, afirmó José Bruzzone.



Los participantes se mostraron muy interesados en el programa y bien predispuestos a hacer una mejor utilización de este. “El turismo receptivo es una actividad incipiente en Junín y tiene mucho para lograr”, manifestaron.

Turismo receptivo

José Bruzzone, precandidato del Frente de Todos de Junín, afirmó en diálogo con Democracia: “Creemos que el puntapié inicial para que Junín crezca en términos de turismo receptivo es que los actores privados articulen entre sí una propuesta atractiva para los grandes centros emisores de turistas, que son las grandes ciudades”.

Y amplió: “Sabemos que ya hay iniciativas privadas, hay un grupo de agencias de viaje que promocionan a Junín en otros lados, y nos parece que la actividad puede crecer muchísimo, siempre y cuando desde el Estado local se apoye, se promueva y se amplifiquen estos impulsos. Nuestra intención al promocionar la charla fue justamente que el Pre Viaje sea un instrumento en sí mismo, pero también el pretexto para que los actores se potencien y articulen entre sí”.



Por su parte, el presidente de la Cámara Hotelera, Juan Víctor Casella, destacó los beneficios del programa y aseguró que dese la Cámara insistirán para que se inscriban operadores locales. “Es importante para recuperar el turismo. Es dinero que vuelve al sector y no cuesta nada inscribirse”, agregó.

"En Junín ya participan del programa agentes que venden paquetes turísticos a otros destinos. Pero no hay aprovechamiento de este en términos de turismo receptivo. No hay hoteles, ni gastronómicos, ni esparcimiento local adheridos al Pre Viaje", señalaron desde el Frente de Todos.