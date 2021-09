Rodrigo Esponda aseguró que en el Gobierno “no hay una idea de país”

Rodrigo Esponda, precandidato a concejal de Juntos, en la lista que encabeza Diego Santilli, cuestionó en diálogo con TeleJunín Noticias, la falta de rumbo del Gobierno y que “no hay ideas ni proyectos” para salir adelante.

Asimismo, llamó a acompañar a la lista que se enfrenta en la interna con la que lidera Facundo Manes.

Sobre el espacio Juntos aseguró que “está bastante claro para donde quiere ir y cuál es el rumbo que se va a tomar en las legislaturas si la gente nos acompaña este 12 de septiembre y sobre todo en noviembre, cuando sean las generales”.

“No hay ideas”

Luego de la visita de Diego Santilli en el marco de la campaña rumbo a las primarias del próximo domingo, Esponda reconoció que “muchas de las dificultades que nosotros planteamos acá, son dificultades que se plantean a lo largo y a lo ancho de la provincia” y para ello, aseguró: “Es importante el cara a cara, la posibilidad de charlar, de tener este tiempo de diálogo”, con la gente y también los productores.

Esponda cuestionó al Gobierno nacional, no solo por las trabas a las exportaciones de carne sino también por una “falta de proyectos”.

“No hay ideas ni proyectos. No hay una idea de país, un proyecto, entonces van con manotazos de ahogado tapando el sol con la mano para ver cómo pueden ir solucionando los problemas que tienen que solucionar de fondo”, criticó.

Especialmente sobre la traba de exportaciones dijo que “son políticas ya practicadas y obsoletas. Son las políticas que llevaba adelante Moreno y Cristina en su momento. Es una lástima que estemos perdiendo oportunidades”. Y agregó: “Perdemos mercado, divisa y sobre todo perdemos confianza”.

A las urnas

Esponda reconoció que “hay angustia y mucha tristeza en la gente, porque no hay un rumbo. Porque vemos que todo lo prometido no se cumple. Porque hemos tenido una cuarentena que parecía ejemplar y nos comparábamos con todos los países del mundo y después se cayó el velo y nos dimos cuenta que no, y hemos dejado a montones de sectores productivos que han quedado en el camino”.

A su vez, cuestionó la situación de “los chicos sin clases un año y medio” y en esa línea destacó la postura del espacio.

“El compromiso y la responsabilidad nuestra es trabajar para generar esa esperanza, pero no desde el goce y el disfrute, y que está todo bien, sino desde el sacrificio, el esfuerzo, el trabajar todos juntos para levantar este país”, aseveró.

“Salimos trabajando, invirtiendo, arriesgando, haciendo un esfuerzo como lo hacen todos los trabajadores, todas las mañanas para ir a sus puestos de trabajo. De esa forma salimos adelante”.