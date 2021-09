Lanzaron las XII Jornadas de Medicina y Enfermería

El pasado viernes presentaron las XII Jornadas de Medicina y Enfermería, organizadas por la Clínica La Pequeña Familia que comenzarán el próximo 17 de septiembre, y contarán con la participación de destacados disertantes. Están dirigidas a profesionales de la Salud y se realizará por primera vez, de manera virtual.

El director de la Clínica, Norberto Petraglia, destacó que se trata de “un temario muy interesante para los médicos de toda la Región y de alguna manera es retribuir el apoyo que todos sentimos en estos años de vida de la Clínica”.

Abordaje de las jornadas

La conferencia inaugural, a las 10.30, estará a cargo del doctor Rubén Torres, quien se desempeña como decano de Salud. En la conferencia “Presente y futuro del sistema de Salud Argentino”, el tema a tratar, será la idea del futuro de la salud en Argentina.

Seguido del acto inaugural, a partir de las 11.30 se realizará el plenario “Efecto psico-social de la pandemia” durante el cual el médico psiquiatra José Eduardo Abadi, expondrá sobre temas como el impacto socio-psicológico de la pandemia.

A partir de las 13 continuarán diversas charlas.

En el área de traumatología, se abordará desde su relación con el deporte: lesiones de hombros, caderas, rodillas, etc. Habrá especialistas locales y del país.

En el área de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) participará la Jefa de Terapia Intensiva del Hospital Italiano, y la Jefa de Residencias y Enfermería del mismo Hospital.

En el área de Pediatría, se tratarán los cuadros inflamatorios post Covid. También se abordarán los traumatismos de cráneo graves, en pediatría, con el Jefe de Terapia del Hospital Gárraham.

Se tratarán las consultas más frecuentes en el área de hematología pediátrica.

En el área de Clínica Médica (no Covid), el ex presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, abordará la elección de los tratamientos, acorde a cada paciente.

Cronograma

10.30 a 11.30: Conferencia Inaugural “Presente y futuro del sistema de Salud Argentino” a cargo del Dr. Rubén Torres – rector de Isalud.

11.30 a 12.30: Simposio “Efecto psico social de la pandemia” que brindará el Dr. José Eduardo Abadi – Médico psiquiatra – Psicoanalista

A partir de las 13, habrá diferentes charlas por servicio:

Clínica médica/UTI:

13 a 14: Experiencia Argentina de pacientes críticos Covid-19 – Disertantes: Dr. Arnaldo Dubín (Sanatorio Otamendi) y Dra. Elisa Estenssoro (Hospital San Martín de La Plata).

14 a 15: Los cinco artículos más importantes (no Covid-19) en Clínica Médica del último año – Dr. Hernán Michelangelo (Hospital Italiano).

15 a 16: Casos clínicos “Hipoglucemiantes Orales: más allá de la HbA1c. ¿Cómo elegir el mejor tratamiento para el paciente?” – Dr. Lucio Criado (Ex presidente de la SAM y actual Consultor clínico del Parque de la Salud de Misiones).

Pediatría:

13 a 14: Consultas frecuentes en Hematología Pediátrica – Dra. Paula Robledo (Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez).

14 a 15 : Síndrome Inflamatorio Multisistémico post Covid – Dra. Guadalupe Pérez (Hospital Garrahan) 15 a 16 hs. | TEC grave – Dr. Rodrigo Carmona – (Hospital Garrahan).

Ginecología y obstetricia:

13 a 14 : Obesidad, la otra pandemia – Dra. Mónica Katz (Centro Dra. Katz).

14 a 15: Endometriosis, actualización del tratamiento médico y quirúrgico – Dr. Victorio Viglierchio - (Hospital Italiano de Bs. As.)

Cirugía general:

13 a 14.30: Discusión de Casos con mesa de expertos. Contaremos con la participación especial de los doctores: Enrique Ortíz (Vicepdte. Asoc. Arg. de Cirugía), Eduardo Targarona (Hospital de Santpau, Barcelona), Ricardo Torres (Universidad de Corrientes Cencil) y el Dr. Gabriel Gondolesi (Fundación Favaloro).

14.30 a 15: Opciones quirúrgicas para el paciente con SIC – Dr. Gabriel Gondolesi (Fundación Favaloro)

15 a 15.30: Formación, liderazgo y simulación en cirugía mininvasiva – Dr. Enrique Ortíz (Vicepresidente de la Asociación Argentina de Cirugía).

15.30 a 16: Innovación en Cirugías – Dr. Juan Manuel Sanguinetti (Sanatorio Cantegril-Uruguay).

Traumatología:

Cirugía Artroscópica y Deportología

13 a 14: Artroscopia de Hombro – Inestabilidad / Bankart vs Latarjet – Dr. Francisco Astudillo (Clínica L.P. F.) y Dr. Juan Manuel López Ovenza (Artro).

14 a 14.30: Artroscopia de Muñeca – Generalidades e Indicaciones – Dr. Gustavo Gómez (Artro) y Dr. Luciano Pinciaroli (Clínica L.P.F).

14.45 a 15.15 : Artroscopia de Cadera – Generalidades e Indicaciones – Dr. Tomás Vilaseca (Hospital Británico).

15.15 a 16.45 : Artroscopia de Rodilla – Cirugía enlatada (LCA) – Dr. Juan P. Previgliano (Pte. de la Asociación Argentina de Artroscopia / IADT).

-Cirugía enlatada – Meniscos – Dr. Juan Enríquez (Clínica Bazterrica).

-Sutura meniscal-trasplante meniscal – Dr. Javier Olivetto (Sanatorio Americano de Rosario) • Inestabilidad de rótula – Dr. Jorge Guiñazú (Hospital Británico).

Enfermería:

13 a 13.55: Importancia de las buenas prácticas en el contexto de pandemia – Lic. Ana Díaz (Hospital Italiano de Bs. As.).

14 a 14.40 : Gestión y educación en tiempos de Covid – Lic. Andrea Ramos (Hospital Italiano de Bs. As.).

14.45 a 15.25 : Residencias, la necesidad de una enfermería especializada – Lic. Andrea Ramos (Hospital Italiano de Bs. As.).

15.30 a 17: Humanización del cuidado en Terapias de puertas abiertas – Lic. Ana Diaz (Hospital Italiano).