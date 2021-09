En las Primarias del próximo domingo será clave el grado de participación

Misiones, Jujuy, Salta y Corrientes aparecen como una suerte de espejos que reflejan lo que podría llegar a suceder en Junín las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el próximo domingo.

Es que en los comicios que ya se realizaron durante 2021 en estas cuatro provincias hubo una merma en la participación ciudadana de entre 8 y 19 puntos porcentuales respecto a las realizadas en 2019 y 2017. Y los candidatos y equipos de campaña locales advierten que es probable que esa tendencia se replique en nuestra ciudad.

“Con respecto al año 2019, se ve una mayor apatía, una abulia: estamos a una semana de la elección y no hay clima en la calle”, razonan en el bunker de uno de los principales partidos en Junín.

Esta mirada la comparten en otras fuerzas que compiten por las diez bancas que deben renovarse en el Concejo Deliberante local. “El factor más importante en esta elección es el volumen de votantes porque la gente está muy desilusionada y sabe que la obligatoriedad de la votación, en los hechos, no es tal, sobre todo en un momento de pandemia como este en el que, si uno tiene tos, queda eximido de hacerlo. Preocupa el desencanto con la política”, explica a Democracia uno de los candidatos de la interna de Juntos.

“La gente tiene otras prioridades, piensa en que no llega a fin de mes, en la inestabilidad laboral, en la pandemia, son muchos los problemas más importantes que la votación”, sentencia un dirigente que dobla boletas sin integrar ninguna lista en esta ocasión.

Es cierto que, históricamente, las elecciones de medio término -como lo será esta- suelen tener un nivel de participación menor que en las que se eligen cargos ejecutivos, y que desde que se implementó el sistema de PASO, en 2011, las Primarias siempre tuvieron en Junín menos sufragios que las generales. No obstante, hoy estas tendencias podrían verse profundizadas por el contexto pandémico, el malestar por la situación económica y el desencanto social.

“Uno ve la frialdad de la gente, en muchos casos no sabe que hay PASO o qué es lo que hay que elegir”, se lamentan en un comando de campaña.

Beneficiados y perjudicados

No son muchos los que se animan a pronosticar a quién puede beneficiar o perjudicar este panorama. “El de este año es uno de los escenarios más inciertos para quienes planifican una campaña, porque venimos de un terremoto social y económico y nadie sabe, realmente, hacia dónde va a salir el humor de la gente”, dicen en el Frente de Todos (FdT).

No obstante, algunas pistas dejan traslucir las fuentes consultadas. “Cuando va menos gente, se beneficia el que sale primero”, señala una de ellas, en referencia a que los porcentajes se establecen a partir de los votos emitidos.

En el Pro hay quien cree que los perjudicaría una merma en la cantidad de asistentes a las urnas el próximo domingo dado que en sus recorridas perciben que uno de los grupos más reticentes a concurrir a sufragar es el de los adultos mayores, un poco por la situación económico social y, sobre todo, por el temor que genera este contexto de pandemia. “Muchos de ellos, aunque tengan las vacunas aplicadas, prefieren no ir para cuidarse”, indican. Esto podría afectar a una fuerza como el Pro que tiene muchos votantes dentro de esa franja etaria. “Pablo (Petrecca) tiene llegada a los adultos mayores así que nos va a influir”, razona un amarillo aspirante al Concejo.

Aunque en determinados sectores de la oposición no están tan seguros de eso. “En Junín el oficialismo tiene el aparato y los recursos como para ganar, más allá de la cantidad de votantes”, afirman a Democracia.

En tanto, un referente del FdT cree que podrían aprovechar este escenario: “Juntos hoy tiene un núcleo muy duro de alrededor de un 30% en las ciudades más conservadores del país, pero es un electorado que los vota como una adhesión defensiva en contra de algo, ya no enamora su promesa. Creo que tiene mucho más desencanto eso y el Frente de Todos conserva la expectativa de cómo gobernará cuando no haya pandemia, hay muchos que conceden que hay un Gobierno que no arrancó todavía. Es probable que la apatía nos favorezca, pero lo veremos el 13”.

Más allá de las especulaciones puntuales, hay una lectura compartida y es que este desencanto perjudica a toda la dirigencia en su conjunto.

“Esto es con la política en general -analiza un candidato a concejal-, cuando pasa algo como la foto de Olivos, no importa si es Alberto o Macri, la gente se enoja con los políticos y mete a todos en la misma bolsa. La representatividad y los liderazgos se desdibujan y no distinguen unos de otros, se enojan con la política, como pasó en 2001”.

Para otro postulante a una banca local, “esto le sirve a la anti política: cualquier persona electa no tiene el mismo poder si lo votó el 80% del padrón, que si lo hizo el 60%, la política pierde legitimidad en su conjunto cuando la gente no participa de una elección”.

Expectativas

Hasta el momento, no hay números que permitan arriesgar un posible resultado electoral para el próximo domingo. “¿Quién va a hacer una encuesta? ¿Sabés lo que sale?” pregunta incisivo un cabeza de lista ante la requisitoria de este diario.

Es por ello que, más que cifras o tendencias, lo que hay es intuición y expectativas.

En el FdT confían en que su lista podría ser la más votada. Hay perspectivas de que, en Provincia, el oficialismo se imponga por 6 o 7 puntos, lo que significaría una caída respecto a la diferencia que Axel Kicillof le sacó a María Eugenia Vidal en 2019, pero aun así podría ayudar a empujar un poco a los candidatos locales.

Mientras tanto, en la vereda de enfrente protagonizarán una de las dos internas que habrá en estas PASO.

Más allá de sus candidatos, en el radicalismo apuestan al arrastre que pueda generar Facundo Manes como cabeza de lista en Diputados para poder hacer una buena elección. Son pocos los que están convencidos de que puedan ganarle a la nómina del Intendente, pero sí creen que podrían obtener un 35% dentro de los votos de Juntos, lo que le permitiría ubicar sus candidatos en lugares con altas chances de que ingresen al menos dos al Concejo Deliberante.

Por el otro lado, en la lista del Pro y la Coalición Cívica se tienen mucha fe para un triunfo en la interna y que, con la suma de ambas nóminas, Juntos se va imponer a nivel local.

Para el resto, las miradas están puestas en si superan el piso para participar en las generales. Para que ello suceda, deben sacar el menos el 1,5% de los votos que, si se da una elección sin grandes sobresaltos, serían unos 900 sufragios. O tal vez menos.

“Me parece que va a haber un crecimiento de terceras fuerzas”, se anima a pronosticar un candidato.

Más arriba

El otro punto de discusión es qué pasará con los otros cuerpos de las boletas: senadores provinciales de la Cuarta Sección Electoral y diputados nacionales. Ahí se espera que haya una amplia polarización entre las dos fuerzas principales: Juntos y FdT.

En tal sentido, los protagonistas locales de la interna entre el Pro y el Radicalismo coinciden en una mirada similar, y es que hay un posicionamiento fuerte de Diego Santilli en el Conurbano y una predominancia de Facundo Manes en el Interior bonaerense.

“En la Cuarta vamos a andar muy bien: tenemos una buena lista, varios intendentes radicales, vemos algunas dificultades en el armado del Pro, son varios factores que indican que habría un buen resultado”, se entusiasman en el comité boina blanca.

En tanto, en el bunker amarillo sostienen que “El Colorado” está algunos puntos arriba a nivel general en las encuestas, aunque admiten que Manes está mejor posicionado en el Interior. No obstante, consideran que en la Cuarta la boleta de Santilli va a dar pelea.

“Me parece que Manes se está desdibujando un poco. Mucha neurociencia, pero la gente tiene hambre, los productores no pueden exportar, las pymes no pueden pagar los sueldos; aunque no deja de ser atractivo, tiene un discurso más para Suecia que para Buenos Aires”, señala un aliado petrequista.

“Por algo están repartiendo boletas de Fiorini con la de Manes”, chicanean del otro lado de la interna.

“El domingo a la noche veremos”, concluye un referente del Pro.

Quince listas

Finalmente, serán quince las listas que competirán en estas Elecciones Primarias y solamente en dos espacios habrá internas.

Uno de ellos es Juntos, donde la nómina de candidatos a concejales la encabeza el actual senador Juan Fiorini, seguido por Emilse Marini y Rodrigo Esponda.

Compiten en el mismo espacio #DarElPaso, el sector conformado por radicales y peronistas que responden a Emilio Monzó. Allí el uno es Juan Pablo Itoiz, seguido por Cristina Cavallo y Fernando Scanavino.

El FdT logró darle espacio en su boleta a todos los partidos que integran el frente. De esta manera, Pablo Petraglia (Frente Renovador) está al tope de la nómina, seguido por Victoria Muffarotto, José Bruzzone (ambos referenciados en Gustavo Traverso) y Clara Bozzano (La Cámpora).

La alianza Vamos con Vos, que responde a Florencia Randazzo, va con Mauricio Mansilla, Gabriela Di Sascio y Alberto Pascual en los tres primeros lugares de su lista.

El vecinalista Renovación cuenta con Juan Pablo Montanaro, Alejandra Bifano y Oscar Saccoccia al tope de la boleta.

Los tres primeros candidatos a concejales por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad son María Fernanda Urcola, Diego Carpentieri y Rita Fernanda Sáez.

El Partido Republicano Federal, cuyo referente a nivel nacional es Guillermo Moreno, tiene representación en Junín con la lista encabezada por Francisco Tommasino, Eliana Ferreri y Carlos Olaizola.

Avanza Libertad, el espacio de los libertarios de José Luis Espert, en nuestra ciudad cuentan con una nómina cuyos tres primeros postulantes son: Javier Souto, Griselda Díaz y Pablo Pizzello.

En el Partido Celeste y Blanco de Cynthia Hotton, la línea local +Valores está encabezada por Mariana Dormal, Matías Albarracín y Nora del Valle Hernández.

El Movimiento al Socialismo (MAS) vuelve a participar de las Primarias con una boleta que tiene en los tres lugares de arriba a Marcelo Giecco, Patricia Canonico y Hermenegildo Blasco.

El Partido Conservador Popular lleva al tope de su lista a Claudio Aiub, Mariana Moreno y Miguel Martignoni.

Unión por el Futuro, el espacio de Juan José Gómez Centurión, buscará acceder al Concejo Deliberante local con las postulaciones de Gustavo Bruno, María de los Ángeles Maraggi y Federico Koch.

En Todos por Buenos Aires, la nómina está encabezada por Jonatan Silva, Sandra Trecco y Walter Ortíz.

Finalmente, el otro espacio que tendrá internas será Vocación Social. Allí, la línea Renacer tiene al tope de la boleta a Martín Guazzaroni, Silvana Ramírez y José Luis Escudero, y la línea Unite, a Mauricio Rolla, María Ángeles Pereyra y Renzo Ceresole.