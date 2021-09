José Bruzzone: “Está muy fresco el recuerdo del macrismo”

-Se percibe un alto nivel de apatía para esta elección, ¿coincide?

-Venimos de un período muy largo de cuarentena, de desorganización de la vida, y la política partidaria ha pasado a un segundo plano, porque hay otras preocupaciones y urgencias, somos conscientes de eso y lo notamos en la calle, pero a su vez ya hay signos de reordenamiento, de rebote y eso también lo notamos en nuestro diálogo permanente con la gente. El camino de la vacunación y la forma en que se ha implementado demostraron que fue la vía correcta para recuperar, con la menor cantidad de pérdidas posibles, la vida que queremos.

-El rebote en algunos sectores no llegó al bolsillo de los trabajadores.

-Se está recuperando la inversión de grandes actores. Eso nos da un indicador de que quienes mejores proyecciones pueden hacer, tienen fe en una recuperación en un corto y mediano plazo. El problema es que esa inversión no impacta inmediatamente sobre el empleo. La forma de recuperar el empleo, que es el gran problema que tiene nuestro país, no desde la pandemia, sino desde 2016, desde que empezó esta política de ajuste, de tarifazos y de desregulación, se va a recuperar por otra vía, que es en un primer momento parando un poco la inflación y recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores, que es lo que dinamiza el consumo y la producción para el mercado interno.

-¿Confía en que el Gobierno pueda revalidar la gestión?

-Está muy fresco el recuerdo de lo que abandonamos en 2019, por la voluntad de una mayoría electoral. Abandonamos un modelo de país propuesto por el macrismo, que dijo Pobreza Cero y aumentó la pobreza de una forma escandalosa; que dijo que había que recuperar la cultura del trabajo y aumentó la desocupación en un 50%; que dijo que nadie iba a pagar el Impuesto a las Ganancias y los que realmente están haciendo que menos gente pague es este Gobierno y no Macri que le hizo pagar a cada vez más gente. Hoy la alternativa que tiene el electorado es una vuelta al pasado, a lo que abandonamos en 2019, o revalidar el voto de confianza que se le dio a una fuerza política que es algo nuevo, para que empiece a gobernar según su agenda y no según la emergencia que nos planteó el Covid.

-El Municipio apuntó al FdT por las tomas de tierras.

-Si un funcionario municipal sabe esto, tiene que ir a la Justicia y presentar las pruebas. Esto es un disparate y es la forma que ellos elucubran para ocultar que, en seis años de gestión, no construyeron una sola vivienda y no han generado lotes.