Realizarán una reunión sobre el programa PreViaje con operadores turísticos locales

El próximo martes 7 de septiembre, funcionarios del Ministerio de Turismo de la Nación visitarán Junín para brindar información sobre el programa PreViaje a los operadores turísticos de la ciudad y también al sector hotelero y gastronómico.

La reunión se llevará a cabo en el parador Malabar Costero del Parque Natural Laguna de Gómez.

El presidente de la Cámara Hotelera, Juan Víctor Casella, destacó los beneficios del programa y aseguró que desde la Cámara, insistirán para que se inscriban operadores locales.

PreViaje

El programa de pre venta turística “PreViaje”, reintegra al turista el 50% del valor de su viaje en crédito para luego ser utilizado en servicios turísticos.

La iniciativa volverá a brindar beneficios desde noviembre de este año y por todo el 2022.

Para participar del programa, el prestador al que se le hace la compra debe estar inscripto en PreViaje, por lo que la jornada que brindarán los funcionarios del Ministerio de Turismo de la Nación será la inscripción al programa de los comercios y hoteles receptores de turistas en nuestra ciudad.

En detalle, una vez que el viajero se adhiere al programa y presenta los comprobantes de compra, este le adjudica el 50% de lo gastado mediante una tarjeta precargada del Banco Nación. Esa tarjeta se puede usar en alojamiento, agencias de viajes, transporte, excursiones, centros turísticos, alquiler de vehículos, gastronomía, productos regionales y otros servicios turísticos. El comercio donde el viajero decida consumir debe tener una terminal que acepte esa tarjeta precargada.

"En Junín ya participan del programa agentes que venden paquetes turísticos a otros destinos. Pero no hay aprovechamiento de este en términos de turismo receptivo. No hay hoteles, ni gastronómicos, ni esparcimiento local adheridos al Pre Viaje", señalaron desde el Frente de Todos, a cargo de la organización.

Por su parte, sobre el programa, Casella destacó: “Desde la Cámara vamos a insistir en que se inscriban porque es importante para recuperar el turismo. Es dinero que vuelve al sector y no cuesta nada inscribirse”.

Además, indicó que el lunes mantendrán una reunión con la Subsecretaría de Turismo de Buenos Aires.