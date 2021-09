Angie D’Errico cuenta sus crónicas de viaje por Irán y Kurdistán en un libro

La juninense Angie D’Errico, viajera y escritora que recorre el mundo desde el año 2012, editó de manera autogestiva el libro “¿Y dónde están los terroristas?”, en el que narra su experiencia por Irán y Kurdistán y la fuerza de la visión occidental sobre esa zona, además de la influencia de los medios de comunicación.

“Es un viaje que hice por Irán y por Kurdistán, que son zonas sobre las que hay un montón de prejuicios, viniendo de Occidente, lo que sale en los medios de comunicación, como que es un pueblo desierto, hay terrorismo y mujeres tapadas de negro, como que es lo único que existe”, explicó en diálogo con TeleJunín Noticias.



“En todos estos años de viaje, desde 2012, este lugar en particular y esta zona, son los dos lugares donde yo más segura me sentí en todos mis años de viaje, donde mejor me trataron, con la gente más hospitalaria, fue impresionante”, reconoció.

Aseguró que “muchos iraníes te frenan en la calle y te dicen bienvenido a mi país y también te dicen no somos terroristas. No nos interesa la guerra, queremos vivir en paz, estamos cansados”.

Su libro se basa especialmente en las charlas con la gente que conoció en su recorrida.

“Muchos están muy en contra del Gobierno y las cosas que se hacen, quieren vivir su vida tranquilos sin la condena social que existe por los medios de comunicación”, destacó.



“El libro tiene todas mis historias de viaje, pero el énfasis está en las personas que conocí, y que lo que más me asombró, más allá de la hospitalidad que es muchísima, fue todo lo que ellos sufren por estar en un país así”.

No obstante, aseguró: “Más allá de mi propia visión o mis sentimientos, que obviamente también los cuento, creo que es un mensaje que también tiene que trascender”.

El libro se puede obtener consultando a la autora a través de su cuenta de Instagram: titinroundtheworld.