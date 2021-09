Fiorini dijo que la prioridad de la gente está en la situación social, económica y sanitaria

El precandidato a concejal por Juntos, y actual senador provincial, Juan Fiorini, dialogó con TeleJunín de cara a las próximas elecciones Primarias del 12 de septiembre.

Se refirió a la situación social y sanitaria, a la importancia de ir a votar y cuestionó el accionar del presidente Alberto Fernández ante el festejo de Olivos al advertir que están en juego los valores que se representan y que “hay una gran diferencia entre los caminos a elegir en nuestro país”.

Campaña en pandemia

A días de las PASO, Fiorini aseguró que “la prioridad de la gente está en la situación social, económica y sanitaria que estamos viviendo. Y la verdad es que las campañas electorales tienen un tiempo donde podemos visibilizar más lo que estamos haciendo, contar quienes somos y qué queremos también”.

A su vez, destacó que “este año es diferente porque venimos de año y medio complicado por la pandemia, por la cuarentena, por las restricciones, crisis económica, social y sanitaria, entonces vemos que la gente está un poco enojada por todo eso que vivió y también con poca esperanza de futuro”.



“Hoy sobre todo los adultos mayores están cansados por las promesas incumplidas, la foto que vimos hace poco (del festejo en Olivos) no ayuda tampoco a la imagen que creamos de la política y todo lo que viene ocurriendo. Lamentablemente, son muchas malas noticias seguidas que hacen que la gente pierda la esperanza y pierda expectativas de futuro”.

Asimismo, se refirió a la situación de los jóvenes “quizás si tienen más por delante, o más proyección o están pensando en qué hacer hacia delante, pero lamentablemente muchos de ellos se quieren ir o están pensando en un futuro, pero fuera del país”.

Ir a votar

Fiorini remarcó que esta “es una elección diferente con la pandemia que todavía está latente y que todavía tenemos que seguir cuidándonos, con protocolos, porque va a ser una elección con protocolos”, aunque agregó, “pero por otro lado también le decimos a la gente en esta etapa que le estamos contando qué queremos, que es importante ir a votar, porque la solución no es no votar, claramente. La herramienta democrática que tenemos es la elección y es una oportunidad, de elegir. En Junín hay 15 listas oficializadas, con lo cual hay muchas opciones”.



“Un Concejo Deliberante en la Ciudad es muy importante en la toma de decisiones, en el control, en llevar propuestas, ideas en el debate”, aseguró y agregó que “claramente hay dos modelos diferentes de país que estamos ofreciendo en los partidos políticos y nosotros Juntos representamos a uno, tenemos un camino recorrido y un horizonte hacia dónde queremos ir. Y hay otro partido que es el Frente de Todos que representa totalmente lo opuesto”.

“La gente tiene esa opción de elegir hacia dónde vamos”, dijo y advirtió que “no es lo mismo liberar presos a que los presos cumplan su condena, no es lo mismo tener las escuelas funcionando con protocolos, como está empezando a pasar ahora, a que las escuelas estén cerradas un año y medio y dejadas en el olvido, para lo último”.

Dos modelos

Con fuerte cuestionamiento sobre el festejo en Olivos, Fiorini remarcó que “es una responsabilidad muy grande, uno es servidor público, se debe a la gente, tiene que responder a la gente, representar y se pone en juego todo lo que se prometió y también los valores que uno tiene y claramente ahí se demuestra quién es quién, cuando se está en el poder y lo que vemos es un poco lo que ellos representan también. Para ellos es lo mismo saltearse una fila en la vacunación y para nosotros no. Para ellos es lo mismo usar los lugares partidarios para hacer gestión o por ejemplo inscribir para la vacunación. Hay una gran diferencia entre los caminos a elegir en nuestro país”.

Por último, destacó la figura de Diego Santilli, precandidato a diputado nacional y lo diferenció de Facundo Manes, precandidato de Dar el Paso, con quien se da la interna.

“La diferencia entre Santilli y Manes es la experiencia de gestión, la capacidad de trabajar en equipo. Todos conocemos la gestión de la ciudad de Buenos Aires y la experiencia que tuvo Santilli en la provincia de Buenos Aires. Y todo eso es lo que quiere llevar como diputado provincial”.