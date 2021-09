Prado Español: Satisfacción por el recambio de luminarias

Hace dos semanas la Sociedad de Fomento del barrio Prado Español cumplió cincuenta años de vida institucional y esta celebración encontró a los vecinos y dirigentes muy satisfechos por los avances alcanzados luego de tanto trabajo.

Más allá de la llegada de los servicios básicos que, en todo este tiempo, se fueron incorporando uno a uno, destacan que, hoy en día, se siguen sumando beneficios.







“La promesa del señor intendente de cambiar todas las luminarias en el barrio, ya se está haciendo”, remarca el presidente de la entidad barrial, Osvaldo Giapor.

Es que aquí había “algunas deficiencias con determinadas calles que estaban semi oscuras” y “desde hacía bastante tiempo” las autoridades comunales habían afirmado que habría mejoras en esta prestación: “Vemos que ya se está trabajando en esto. Van a colocar pescantes en algunos lugares, columnas en otros, se van a sumar donde hagan falta y se hará un recambio por tecnología LED en todos los sectores en los que hay asfalto”.

Más beneficios

Giapor también destaca que, a partir de la iniciativa municipal de desarrollar un banco de tierras, ya hay negociaciones con los propietarios de los terrenos de Prado Español que están situados en los alrededores de la avenida de Circunvalación “para llegar a un acuerdo”, de manera que “esas zonas tengan los beneficios necesarios para poder venderlos”.

Esto significa que se llegará con las prestaciones básicas hasta esos sectores y, como utilidad adicional, se podrán extender a zonas cercanas de Prado Español en las que hoy residen familias y todavía no las tienen. “No cabe ninguna duda de que eso va a ser así -indica Giapor- van a llevar los servicios para ese sector y, desde la calle Borchex hacia la Circunvalación, en poco tiempo vamos a tener todo completo. Y cuando se haga la nueva plata de gas, se va a poder extender red también en las pocas cuadras que todavía nos quedan pendientes”.

Pedidos

“Espero que me escuche el Intendente que necesitamos bacheo porque el asfalto se rompe”, afirma Giapor. Es que, para él, este es uno de los temas aun pendientes de solución en su barrio: “Esto se ve en zonas como en Posadas antes de llegar a Circunvalación, en Aparicio, en 12 de Octubre, en varios lugares. Ojalá que se haga ese trabajo para que no se filtre el agua, porque después se rompe el asfalto. En una época, estaba el área de bacheo en la municipalidad, creo que no está más y ahora lo estamos pidiendo”.

El otro tema que merece reclamos es el mantenimiento, en diferentes versiones.

Por un lado, con la poda que, según el presidente de la Sociedad de Fomento, “se hizo muy lerda y hay que ponerle un poco de énfasis”.

Por otra parte, Giapor insiste -como ya lo hizo otras veces- en la mejora de la manzana de Aparicio, Ordiales, Chacabuco y Oviedo: “Está llena de árboles y trae muchos problemas. No es que estemos en contra de las plantas, pero en este caso parece que hay un exceso e impide tener la vereda como corresponde, la gente camina por la calle porque no puede pasar por ahí y no sé si se podrá solucionar”.

El histórico dirigente barrial reprocha “la mala costumbre de la gente que en 12 de Octubre tira la basura en los canteros del medio”. Y también solicita “que arreglen un poquito más” la Plazoleta del Niño, así como la que está en Teodoro Fels y Pasaje de la Constitución.

Seguridad

Finalmente, Giapor hace un análisis de la seguridad en su barrio.

“Estoy conforme”, señala, para luego añadir: “Hace un tiempo algunos vecinos se quejaron por algunos hechos de personas que andaban por arriba de los techos, por eso hicimos una reunión con la Policía y se reforzó el sector”.

Con todo, destaca que “después de 25 años de pedirla constantemente” se colocó una cámara de videovigilancia Posadas y Chacabuco: “Necesitamos más cámaras, evidentemente. No obstante, tenemos la posibilidad de esperar un poco más todavía”.

Problemática vigente

1. Alumbrado público. Los fomentistas señalan que había “algunas deficiencias” con calles “semi oscuras”. Ya se empezó con un programa de reconversión: “Van a colocar pescantes, columnas, se van a sumar donde hagan falta y se hará un recambio por tecnología LED”.







2. Banco de tierras. A partir de esta iniciativa municipal, ya hay negociaciones con los propietarios de los terrenos situados en los alrededores de la avenida de Circunvalación. Esperan que esto ayude a extender servicios y sumar beneficios.





3. Seguridad. Giapor recuerda que “hace un tiempo algunos vecinos se quejaron por algunos hechos” menores y, luego de una reunión con las autoridades, “se reforzó el sector”. Además, destaca que “después de 25 años de pedirla constantemente” se colocó una cámara en Posadas y Chacabuco (foto). “Necesitamos más cámaras, evidentemente”, puntualiza.