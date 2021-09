Advierten que será dispar la unificación de las burbujas en las escuelas de Junín

Las escuelas juninenses intensificarán desde hoy el regreso a la presencialidad plena en clase, para lo cual aplicarán un sistema de "retorno cuidado" y progresivo, y si bien muchos establecimientos educativos ya anunciaron que unificarán las burbujas, otros no podrán hacerlo por tener un elevado número de alumnos por aula o directamente porque no cuentan con un espacio físico acorde a las nuevas normas de distanciamiento vigentes en la provincia de Buenos Aires.



De hecho, según un relevamiento informal realizado ayer por Democracia con directivos, docentes, representantes gremiales y funcionarios, la unificación de las burbujas será dispar en nuestra ciudad, ya que muchos colegios mantendrán la asistencia programada a clases.



Francina Sierra, titular de Suteba Junín, afirmó en diálogo con este diario: “En principio se van a unificar las burbujas solo en aquellos cursos donde dé el espacio físico. La comunicación que bajó de la provincia de Buenos Aires establece que la distancia entre los alumnos tiene que ser de al menos 90 centímetros y que, si fuera menor, continuaremos con la modalidad de asistencia programada, es decir, a través de burbujas”.







Y la sindicalista agregó: “Por eso, es clave cómo se organiza cada equipo de conducción en el aspecto institucional. Los requisitos constan en el nuevo protocolo y eso es lo que hay que cumplir”.

Y advirtió: “Lamentablemente hay muchas escuelas que quieren unificar las burbujas, pese a que no les dan los centímetros de distanciamiento. Además, hay una elevada cantidad de alumnos por aula, con más de 35 en algunos casos”.



Por su parte, María Inés Sequeira, titular de la UDEB Junín, afirmó a Democracia que ayer trabajaron directivos y docentes en el análisis e implementación de las nuevas pautas para el regreso a la presencialidad plena. “No todas las escuelas tienen las mismas aulas, hay diferentes medidas. El protocolo indica que es un metro cuadrado por alumno y se tiene que cumplir”, afirmó.







“Una de las cosas más importantes es que se cumplan los protocolos, el uso del barbijo, la higiene, la ventilación cruzada y evitar que los chicos vayan con síntomas, ya que al menor síntoma es preferible que los chicos se queden en casa para evitar contagios”, agregó.

“Sabemos que hay aulas que son chicas, que no tienen las medidas suficientes, por lo que hay que buscar las alternativas. Y, si no, se continuará con las burbujas. Estamos hablando de la salud, no solo de los alumnos, sino también de los docentes, auxiliares, la comunidad educativa en general. No es cuestión de que todos los chicos entren sí o sí, y así está explicado en el comunicado de la Provincia”, remarcó.



“Los docentes van a necesitar mucho apoyo y la comprensión de las familias, porque no es sencillo tener todos estos cuidados y va a llevar un tiempo volver a adaptarse a esta nueva situación”, afirmó. “Los docentes se han adaptado a todo, a la virtualidad, a manejarse con las diferentes burbujas, a atender a todos los alumnos, teniendo en cuenta cada uno de los protocolos. Esto va a llevar un tiempo, por eso hay que hacerlo de manera gradual, consciente. Lo importante es que se tengan en cuenta todos los cuidados”, añadió.

Mejoras en los indicadores

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó en los últimos días que las "mejoras constantes de los indicadores sanitarios y epidemiológicos" permitieron "disminuir el distanciamiento para poder intensificar la presencialidad, siempre y cuando compensemos con otras medidas, como los testeos, el uso de tapabocas y el uso de medidores de dióxido de carbono para fiscalizar la circulación del aire", mientras "el Estado nacional acompaña con la inversión para poder adquirir esos aspectos y permitir esa intensidad".



El Consejo Federal de Educación aprobó una propuesta para regresar a la "presencialidad plena" en las escuelas desde el 1° de septiembre en forma progresiva de acuerdo a lo que disponga cada provincia, en un esquema con protocolos que incluye una distancia de 1,5 metros a 90 centímetros en las aulas, el uso obligatorio de barbijos y ventilación cruzada y, según Trotta, "si la situación sanitaria se complejiza, se reducirá la presencialidad en los escenarios de mayor complejidad epidemiológica".



En la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuelas y Educación confirmó que desde hoy entrarán en vigencia las nuevas medidas para ampliar la presencialidad en las clases y remarcó que cada semana se realizará un testeo muestral con un procedimiento no invasivo y de resultado inmediato para el que se requerirá el previo consentimiento informado de los adultos responsables de cada estudiante.



La directora de Escuelas, Agustina Vila, dijo que "la mejora en los indicadores epidemiológicos junto al avance en la campaña de vacunación nos permiten aplicar en forma responsable nuevas instancias que continúen fortaleciendo la presencia cuidada en las aulas y garantizando el derecho social a la Educación y a la Salud".