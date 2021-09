Daniel Gollan aseguró que apuntan a “mejorar el sistema de Salud bonaerense”

Daniel Gollan, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, aseguró en diálogo con TeleJunín Noticias, que tratarán de llevar “una agenda que siga profundizando este proceso para la Provincia” y que apuntan a “mejorar el sistema de Salud bonaerense”.

El exministro de Salud se refirió al avance del plan de vacunación y las propuestas que plantean para llevar al Congreso luego de las elecciones de noviembre.

Signado por la pandemia

En el contexto de la situación sanitaria mundial por el coronavirus, desatada a fines de 2019 y principios de 2020, Gollan aseguró: “Recibíamos una provincia muy mal desde el punto de vista sanitario, con una reducción muy fuerte de la capacidad instalada de camas, una reducción muy fuerte de los salarios de los trabajadores, con 125 obras paradas, sin terminar y sin pagar, había reaparecido el sarampión, muy bajas coberturas de vacunación y no había una pandemia”, y agregó: “Cuando vimos lo que pasaba (en el mundo) era para asustarse”.



No obstante destacó: “Pero nos pusimos a trabajar fuertemente y conseguimos la expansión del sistema de Salud, por lo menos vinculado a camas críticas, más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires, de 883 camas de terapia intensiva a 2400 en el público más todo lo que aportó el privado también. Unas 1600, 1700 camas que también se ampliaron porque se les proveyó de respiradores, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, todo lo necesario y el apoyo para todo el tema de equipos de protección personal que fue enorme”.



Asimismo, destacó “un apoyo muy fuerte del grueso de la sociedad, que entendió perfectamente las medidas de cuidado, llevó a que pudiéramos transitar de la mejor manera posible. Obviamente una pandemia de estas características trae dolor, fallecimientos, padecimientos mentales, si no no serían pandemias. Esto ha dejado una marca en el mundo”.

Reconoció que el mundo está asistiendo a un “shock postraumático de la pandemia” y que “todavía falta recorrer un poquito más, hasta transformarlo en una cosa mucho más manejable. Ha dejado una secuela. Ha sido una experiencia única, porque esto pasa habitualmente cada cien años”.

Vacunación

“Hemos dejado todo lo que estuvo a nuestro alcance para salir de esto” aseguró y destacó la baja de casos en Junín y la ausencia de fallecimientos. Aseguró que las cifras de la vacunación son altas y destacó: “Vamos a terminar en el próximo mes, mes y medio prácticamente con una cobertura por arriba del 90% de toda la población mayor de 18 y cuando se habilite ya la de menores de 12 a 17 sin comorbilidades, -porque con comorbilidades ya estamos terminando de vacunar a los casi 190 mil que se anotaron-, vamos a estar en una situación bien diferente, para mejor”.



Explicó además que se está “llegando a los 11 millones de personas vacunadas sobre una población total estimada por Indec de 12 millones y algo, con la primera dosis. Y vamos buscando, rascando el fondo de la olla, casa por casa”, a quienes no se hayan aplicado la primera dosis.

“Con la segunda dosis estamos ya llegando a los 5 millones 300 mil, pero a un ritmo de vacunación de 120 o 130 mil por día de segundas dosis, promedio”, indicó. “Agosto ha sido un mes muy fuerte de segundas dosis porque quedan muy pocos para darse la primera dosis”.



Aseguró que la vacunación colabora en el descenso de casos, “por lo menos hasta que empiece a aparecer con mayor circulación –que según los especialistas sería inevitable en las próximas semanas-, un poco más la Delta y ahí puede ser que aumente un poco más la cantidad de casos pero el objetivo es que ese aumento de casos no se traduzca en internaciones de casos graves y fallecimientos”.

Propuestas

Consultado sobre las propuestas para llevar al Congreso, Gollan aseguró: “Tenemos que levantar la puntería de este debate” y amplió: “Cómo terminamos de salir de esta pandemia, por lo menos tal cual la conocimos, transformándolo en algo mucho más sencillo de gestionar. Cómo salimos a conseguir más trabajo, ese proceso de aumento de la industria que se está dando, cómo se consolida”, y destacó los créditos de los bancos que “ya no van más a la especulación de las Lelic. Están dando millones y millones para que los productores empiecen a arrancar. Falta muchísimo, pero estamos en ese camino”.



En esa línea, se refirió también a la situación del turismo, la gastronomía y los sectores del ocio y la recreación.

“La población nos pregunta si vamos a cerrar universidades o las vamos a abrir, porque el anterior Gobierno decía que para qué tantas universidades. Si vamos a cerrar hospitales o si los vamos a abrir. Queremos discutir esas cosas”, dijo y aseguró que “del otro lado no se debate eso, tiran para embarrar la cancha, temas que son de chismerío que a nadie le interesa en la vida real”.



“Nosotros vamos a tratar de llevar una agenda que siga profundizando este proceso para la Provincia” y aseguró que “en particular, por su origen uno va a trabajar en temas vinculados con la salud” y en ese punto aseguró que llevarán al Congreso la propuesta de “mejorar el sistema de Salud bonaerense”.

“Lo he hablado con todos los intendentes, fundamentalmente los intendentes de origen radical en nuestra provincia y cuando hablamos de estos temas, tenemos una agenda común que compartir, mejorar la regionalización. Podemos tener disidencias, pero tenemos muchas coincidencias”.