Facundo Manes vuelve hoy a Junín con un acto en el Polideportivo Zubeldía

El precandidato a diputado por Dar el Paso, en el espacio Juntos, Facundo Manes, estará nuevamente hoy en Junín, en el marco de la campaña, de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre.

Será el encargado de encabezar un acto público en el Polideportivo Zubeldía, en Alem 770.

La convocatoria al encuentro, que será a las 14, se extiende a todos los candidatos seccionales e intendentes, pero no solo de la Cuarta sino también de la Segunda Sección electoral.



El neurocientífico, que es el candidato del radicalismo, estará acompañado por la precandidata a diputada nacional, Danya Tavela, y el precandidato a concejal, Juan Pablo Itoiz, además de quienes completan la lista.

En recientes declaraciones radiales, y en el marco de la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli, Manes, aseguró: “La interna nuestra es David contra Goliat. Estoy tratando de darle una identidad nueva a la oposición. Lo que queremos hacer es intercambiar ideas, pero algunos responden con campañas sucias y rompiendo nuestros carteles".



Y en ese sentido, agregó: "Hay una campaña para invisibilizarme y la llevan a cabo los mismos que me halagaban y me invitaban a ir abajo de ellos en las listas, ahora arman acciones para desprestigiarme".

El precandidato contó que en el 2017 le ofrecieron un espacio "en el mejor momento de Cambiemos" que en ese entonces rechazó, y aseguró que se sumó a la coalición "para poner un granito de arena, hacer un proyecto colectivo y generar una nueva identidad, más de centro, popular y con participación más recíproca del radicalismo".



"Mi corazón es radical. No fui parte del Gobierno de (Mauricio) Macri ni del de (María Eugenia) Vidal. Con ellos había falta de reciprocidad con el radicalismo a pesar de que el partido formaba parte de una que fue electoral, pero no de Gobierno", remarcó.

Manes opinó que la UCR debería "haber intervenido más en temas centrales e históricos del partido, como el desarrollo humano, convertir los planes en trabajo, la educación, la ciencia y la tecnología".



Por otra parte, Manes se mostró "desilusionado" por el rechazo de Santilli a debatir públicamente, al estimar que una discusión con el exjefe de Gobierno porteño es necesaria para "saber cómo enfrentamos la crisis que vive la Argentina".

"Le insisto a (Diego) Santilli que por favor acepte debatir. No lo hace porque el aparato político le brinda comodidad. La oposición debe dar un salto cualitativo y transformar a la Argentina con un proyecto de desarrollo. La revolución del conocimiento se hará solo si hay un gran acuerdo. Si nos unimos y tenemos un propósito común podemos salir mejores", indicó Manes.