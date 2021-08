Marini: “Se aprende en el vínculo y me parece que eso fue lo que estuvo ausente”

La precandidata a concejal de Juntos, Emilse Marini, quien fuera jefa regional de Educación de nuestra ciudad, dialogó con TeleJunín en la campaña rumbo a las PASO del próximo 12 de septiembre.

La docente, que es licenciada en Psicología y profesora de Filosofía, y estuvo 33 años dedicada a la educación, se refirió a su participación en la lista e hizo hincapié en la situación de las escuelas en la pandemia.

“Estoy feliz de haberme sumado a este equipo para trabajar por y para los juninenses, en la mejora de un montón de cuestiones que creo que las escuchamos diariamente, las tomamos y es un poco la guía de hacia dónde queremos ir”.

Aseguró que la educación “es uno de los ejes fundamentales” a trabajar, especialmente “después de un tiempo de pandemia y un año y medio sin clases. Me parece que hay mucho para hacer”.

Consideró que “las escuelas deberían ser lo último que se cerró. No se si se dimensionó el efecto de la no escolaridad de los chicos en la escuela. Porque escuela hubo, los docentes trabajaron muchísimo y me consta, porque yo trabajé hasta último momento desde la virtualidad, acercándoles folletos, actividades, pero fue una educación burocrática, basada en ´hago la guía, hago el trabajo, lo entrego, pero la escuela es presencia, es tiempo físico, es estar ahí, es el vínculo con los chicos y los docentes, y creo que eso va a generar pérdidas importantes y consecuencias, que nos va a costar mucho tiempo reparar”.

Y agregó que “se aprende en el vínculo y me parece que eso fue lo que estuvo ausente”.

Modelo “ejemplificador”

Sobre la figura de Santilli, Marini aseguró que van “por más seguridad, más trabajo, más educación, porque desde mi lugar, tuvieron un modelo educativo que la verdad fue ejemplificador y que debería haber sido tomado más en cuenta”. Y que si bien es en la Ciudad de Buenos Aires, lo considera “ejemplificador” para el resto de la Provincia, pensando en las particularidades de cada distrito.

“No todos los distritos pasaron por las mismas situaciones y me parece que se deberían haber diseñado proyectos y formas de volver a la presencialidad teniendo en cuenta las características de cada distrito, cantidad de escuelas, docentes, número de estudiantes en cada aula, y se podría haber avanzado hacia una presencialidad cuidada”.

Casa Huerta

Consultada sobre el cierre de Casa Huerta, la precandidata indicó: “Como Jefe regional estuve a cargo de 490 escuelas en los ocho distritos, que forman de la Región 14. Hubo un cierre en Lincoln (Las Toscas) porque no tenía estudiantes. Otro en el distrito de Chacabuco, que hacía tiempo había un docente que no recibía estudiantes”.

En ese sentido, dijo que “se trabaja pensando si hay posibilidad de aumento de la matrícula para los años venideros, qué pasó los años anteriores. No son decisiones que se toman de un día para el otro, tienen que ver con un trabajo estadístico, del crecimiento de la matrícula, o del decrecimiento y lo que está pasando”.

Aseguró que “ninguna escuela se cierra definitivamente, las escuelas se cierran temporalmente porque en algún momento que haya matricula en la zona de influencia de la escuela, la escuela se vuelve a abrir”.

Respecto de la situación de Casa Huerta explicó: “En el 2018 se hizo una reforma muy importante en la modalidad de adultos. De hecho en el distrito Junín, 5 mil adultos volvieron a terminar su escuela secundaria. Casa Huerta se salía de las escuelas de la cárcel y se establecía a 15 kilómetros, es la primera irregularidad. Iban adolescentes y en realidad era una escuela de adultos, porque dependía de las escuelas de la cárcel que eran de adultos. Había un grupo de estudiantes, creo que eran cinco o seis estudiantes, que tenían una asistencia discontinua, pero que además, al ser adolescentes, deberían ir a alguna de las 22 escuelas secundarias de Junín”.

Según Marini, “se trabajó mucho con esto, la propuesta que se le hizo al Director de la escuela y a todos sus docentes, fue que formaran parte de la escuela secundaria 11, como un anexo, dependiendo de secundaria. Se le aseguraba la estabilidad laboral, la única diferencia era que iban a cobrar un plus de ruralidad y no un plus por contexto de encierro. Se agotaron las instancias”.