Tommasino aseguró que son “la única tercera opción”

Francisco Tommasino, precandidato a concejal por la lista Partido Republicano Federal, que lidera al nivel nacional Guillermo Moreno, afirmó que son “la tercera opción entre la polarización que existe entre el macrismo y el albertismo”.

El joven dirigente “invitó” a los indecisos de cara a las elecciones PASO que se desarrollarán el 12 de septiembre.

“Es un momento importante para el país y entiendo que somos la única tercera opción posible para cambiar el rumbo de la Ciudad. Invito a todos los indecisos a sumarse a este proyecto”, afirmó Tommasino.

Dentro de la lista de Principios y Valores, el dirigente afirmó que se encuentran docentes, abogados, comerciantes, entre otros sectores que “la pelean día a día”, como así también, en su mayoría, gente joven como Ezequiel Benozzi, precandidato a senador provincial.

En relación a la situación de Junín, afirmó: “Vemos muchas problemáticas en la Ciudad y a días de las elecciones salen todos y luego se olvidan de la gente. En Junín hay un déficit habitacional tremendo, la gente no llega a fin de mes y los barrios periféricos están muy olvidados”.

A su vez, remarcó: “Cuando escucho que quieren remodelar la Avenida San Martín, entiendo que hay otras prioridades. Si cuando llueve la gente no puede salir de sus casas porque las calles no están asfaltadas, la prioridad de la Avenida está equivocada”.

En la misma línea, dijo que “todos los que están en la lista y quienes nos acompañan debemos demostrar con el ejemplo y el ejemplo es financiar nuestra propia campaña. Somos nuevos en política partidaria pero la realidad es que vemos un Junín estancado”.

Tommasino dijo que “la gente está cansada de los mismos de siempre y nosotros proponemos un cambio. Es un proyecto colectivo y no individual”.

Sobre el líder del espacio, Guillermo Moreno, dijo: “Nos vamos sorprendiendo porque es un tipo querido, más allá de todo lo que se dice. Cualquier persona puede tener un error y se puede estar de acuerdo o no con una idea, pero siempre lo hizo desde la convicción. Tiene una capacidad que no se puede negar”.

Por último, aseguró que “esta es la herramienta peronista que va a poder votar la gente de Junín. Invitamos a todos los peronistas para que nos acompañen y por supuesto, a todos los ciudadanos porque queremos realmente un Junín mejor. Tenemos muchos proyectos en materia económica, productiva y cultural que van a servir para reactivar el país, y sobre todo a la economía que tanto nos cuesta”.

Partido Republicano Federal - Línea interna (Principios y Valores)

-Precandidatos a concejales: Francisco Tommasino; Eliana Ferreri; Carlos Ariel Olaizola; Nora Isabel Aillapán; Rodrigo Omar Aillapán; Jennifer Garayalde; Victor Hugo Gutiérrez; Rosana Armani; Federico Bracco; Silvia Castillo.

Suplentes: Fernando Peralta; Antonella Mosca; Claudio Mena; Noelia Ojeda; Diego Pérez; Leonela Jodor.

-Precandidatos a consejeros escolares: Walter Pereyra; Lucila González; Federico Pieralisi; Lorena García; Mauricio Alberti; Milagros Tommasino.