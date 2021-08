Patricio Fay: “Me preocupa la falta de visión del Intendente”

El ex presidente del Concejo Deliberante y dirigente del Frente de Todos de Junín cuestionó en una entrevista con el ciclo político Reporte Especial (TeleJunín) el hecho de que en el centro cultural que había proyectado Mario Meoni funcione actualmente el centro de monitoreo. “Me preocupa la falta de visión del Intendente”, afirmó.

En este sentido, recordó que en el edificio de Lavalle y Liliedal “iba a funcionar el centro cultural, con cuatro pisos destinados a la cultura, con la biblioteca municipal, con espacios audiovisuales, interactivos, recreativos, conectados con las mejores bibliotecas del mundo”. Y amplió: “Una obra que para el sistema educativo de Junín y las familias iba a ser extraordinaria. Todo eso fue borrado de un plumazo, dejó abandonado tres de los cuatro pisos y en uno de ellos instaló el centro de monitoreo, que podría haberlo instalado en cualquier otro lugar”.

Fay también criticó las demoras en obras señeras del meonismo, como el paso bajo nivel de Rivadavia y la nueva Terminal de Ómnibus, y denunció que se “dilatan” con fines electoralistas. “Son obras que, puestas en marcha, mejoran la calidad de vida de los juninenses y generan más movimiento económico. No pertenecen a ningún espacio político, pertenecen a cada juninense y a la Ciudad. Esa pequeñez que advierto en la mirada del Intendente me obliga a pedirle, humildemente, que levante la mirada y piense que los juninenses necesitan y merecen vivir mejor”, afirmó.

Por eso, para Fay, en esta elección legislativa: “Se define qué tipo de ciudad queremos y cómo queremos vivir”.

Se mostró confiado en el avance del plan de vacunación y en una reactivación de la economía que “ya comenzó de manera incipiente en la industria, en la construcción, pero falta que llegue al bolsillo de la gente. Es la tarea que tenemos por delante, pero es un proceso gradual, venimos desde muy abajo, tras la finalización del Gobierno de Mauricio Macri, donde todos los indicadores estaban por el piso”.

Aseguró que “no hay ninguna obra en marcha con fondos municipales” y que durante el Gobierno de Pablo Petrecca “no se construyó una sola vivienda”.