Rodríguez Larreta: “No tengo duda de que la gente va por un cambio”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli visitaron ayer la Ciudad en el marco de la recorrida de campaña por las ciudades del Interior, previo a las elecciones primarias del próximo 12 de septiembre.

El intendente Pablo Petrecca acompañó en la visita, donde Larreta destacó el apoyo al precandidato de Juntos, la presencialidad en las escuelas y la necesidad de que la gente vaya a votar.

Por su parte, Santilli remarcó que la agenda es “estar al lado de la gente” y resaltó la importancia del trabajo en seguridad.

Asimismo, desde el espacio se anunciaron proyectos de medidas sobre el esquema de retenciones, la creación de centros educativos en las regiones productivas y la implementación de una ley de distritos productivos.

“El mejor candidato”

Rodríguez Larreta destacó el acompañamiento a Santilli de cara a las PASO: “No tengo duda de que Diego es el mejor candidato a diputado para la Provincia. Diego es un tipo que tiene experiencia, además, en el tema más sensible para la Provincia que es la seguridad. Él en su rol de vice jefe de Gobierno tomó el ministerio de Seguridad y todos los delitos en la Ciudad vienen bajando. Inclusive el que más nos costó que fue el de los motochorros”.

“Por eso mismo creemos que es el mejor candidato para la Provincia, porque lo que más preocupa, lo que recogemos sobre todo en el conurbano, es el miedo que tiene la gente de salir a la calle, es la inseguridad. Diego además tiene mucha experiencia de Gobierno, él es parte de nuestra defensa que hemos hecho de la educación”, aseguró.

Y sobre esa cuestión, amplió: “Las declaraciones del Presidente hace un rato me preocupan muchísimo. Nosotros creemos en otro modelo. Creemos que el aula tiene que ser para aprender, primero para que los chicos estén en el aula, cosa que defendimos desde el primer día”.

En torno al sistema de burbujas aseguró que “es una barbaridad que no haya presencialidad completa. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos presencialidad todos los días, completa, desde el 17 de febrero, todos los días. Y ahora, después de las vacaciones, doble turno, entonces estamos discutiendo dos modelos de países distintos. Un país con aulas sin chicos y que además cuando van los adoctrinan políticamente. Nosotros no creemos en eso. En las aulas tiene que haber chicos para aprender, no para que les bajen línea y para que les den un discurso político”.

Chicos en las aulas

“En el mes de marzo dimos una discusión pública muy intensa sobre este tema, cuando el Gobierno nacional sin avisarnos, de un minuto para el otro, por los medios me enteré, que iban a cerrar las escuelas. Dijimos que no. ¿Cómo van a cerrar las escuelas?”, cuestionó.

“Si hay un problema sanitario en todo caso, la escuela tiene que ser lo último que se cierra. Y nosotros explicamos además, con datos, con evidencia, que la escuela no es un lugar de mayor contagio que el resto de la Ciudad. Y mantuvimos las escuelas abiertas. Tuvimos que ir hasta la Corte Suprema de Justicia para defenderlas y el tiempo nos dio la razón”.

Aseguró que “seis meses después, miramos la Ciudad que tuvo clases todos los días, la cantidad de contagios no fue mayor, que en la Provincia donde prácticamente no hubo clases. Con lo cual ganamos todo ese tiempo. Tomamos decisiones con base en los datos, los datos se verificaron. Tuvimos los chicos en las escuelas. Claramente en la Provincia podían haber hecho lo mismo, de hecho lo anunciaron mucho más tarde”.

La “agenda de la gente”

Por su parte, Diego Santilli destacó la recorrida en los municipios y aseguró que la “agenda es estar al lado de la gente, la de entender, escuchar los problemas y empezar a resolverlos”.

“La Provincia quiere poder ponerse de pie. Es la Provincia que necesita más empleo, más trabajo, que le quiten la pata de la cabeza al productor, al chacarero. Que terminen de presionar, el campo es parte de la generación de trabajo de millones de argentinos. El campo de la provincia de Buenos Aires tiene el 95% de sus productores agropecuarios que son pymes, lo que quieren es menor presión tributaria”.

En el plano de la seguridad destacó que “en la Provincia todavía hay entre 10 mil y 15 mil policías que se dedican a hacer trámites administrativos en las comisarías, tomar papeleo. Eso no va más. Todo esto se puede resolver se puede llevar adelante y por eso hay que empezar ahora. Empieza en esta elección el 12 de septiembre, también el 14 de noviembre. Tenemos que ir a participar, tenemos que votar.

Consultado sobre la figura del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, Santilli destacó: “Tiene actitud, compromiso, pero tiene un Gobierno que definitivamente no cree en la seguridad. Tiene un Gobierno que le libera presos”.

“Cuando la decisión política de los que conducen es mirar para el costado los temas de seguridad, liberar a los presos, dejar a los ciudadanos, a los comerciantes encerrados, no hay forma de llevar adelante eso. Entonces lo que tiene que haber es planificación, un programa de trabajo, actitud de poner los policías en la calle, detener a los delincuentes”, indicó.

“Los países donde sus ciudadanos viven seguros son los países donde se detiene a los delincuentes, se condena a los delincuentes, y los delincuentes cumplen la condena. Acá estamos en los tres estamentos mal: no se detiene a los delincuentes, se los libera, las condenas para los delitos graves no son las suficientes, y después, con hacer un cursito liberan delincuentes, homicidas, asesinos, violadores, ladrones a mano armada, narcotraficantes, así no va. El mundo del revés”, y aseguró que “sin decisión política no se resuelven los temas”.

Reconoció que “hay mucha angustia en la sociedad, en los productores, en las pymes, en los papás y las mamás, en los comerciantes. Hay que acortar la distancia del acceso a la salud, acercar la educación”. Y aseguró: “Venimos a aportar la experiencia, el cuerpo, a aportar esa Argentina que quiere salir adelante y que está en un momento muy difícil.

Propuestas de medidas para el agro

En el campo Las Arenas, en las cercanías de Junín, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, del espacio Juntos anunció propuestas dirigidas al sector agropecuario, en compañía del Rodriguez Larreta y el intendente Pablo Petrecca.

Entre las propuestas impulsadas, Santilli destacó la necesidad de que el esquema de retenciones al agro vuelva a ser una potestad del Congreso Nacional y no del Gobierno de turno. En ese sentido, además, para alentar a las pymes agropecuarias Santilli propuso crear una ley para bajar los impuestos y los costos laborales.

Propuso además la “creación de centros educativos en las regiones productivas de la Provincia para enlazar la educación con el trabajo. Además de leyes que promuevan la incorporación de tecnología”.

Otro punto propuesto fue la implementación de una ley de distritos productivos “para que cada zona se haga fuerte en lo que sabe hacer y genere trabajo y oportunidades para su gente. Y fortalecer las capacidades de cada una de las regiones”.

“El Presidente ha hecho muy mal las cosas”

Sobre la posibilidad de un juicio político al presidente Alberto Fernández, Rodríguez Larreta aseguró que lo tienen que evaluar los diputados, responsables de impulsarlo.

“Acá tenemos un juicio real, de la gente, dentro de dos semanas. Que es bien político y es la elección. La manera más contundente en una democracia de expresarse respecto de un Gobierno. En dos semanas, la gente se va a expresar. Obviamente en su decisión incluye este tema que, en verdad, el Presidente ha hecho muy mal las cosas. La mejor manera de evaluarlo es ahora en septiembre y por supuesto en noviembre con la elección definitiva. Yo no tengo duda que la gente va por un cambio”.

Con Manes

“Tenemos una agenda en común, el 12 de septiembre vamos a estar juntos”, dijo Santilli sobre el precandidato Facundo Manes.

“Hoy estamos ampliando nuestra base, trabajando y construyendo un camino de mayor amplitud, estamos creciendo, yendo a nuestros orígenes. Así nació este espacio, desde la competencia entre el Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, por lo cual el 12 de septiembre, juntos, vamos a ir a enfrentar los graves problemas que son los problemas de la gente y nuestro gran adversario es el kirchnerismo”.