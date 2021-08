Lanzan las XII Jornadas de Medicina y Enfermería

El próximo viernes 3 de septiembre se realizará la presentación de XII Jornadas de Medicina y Enfermería, organizadas por la Clínica La Pequeña Familia.

Estas comenzarán el 17 de septiembre y contarán con la participación de destacados disertantes.

Las jornadas están dirigidas a profesionales de la Salud.

Cronograma

-Desde las 10.30 hasta las 17 se realizarán disertaciones de destacados profesionales

nacionales e internacionales.

-A partir de las 13, habrá diferentes charlas por servicio, como se detalla:

-Clínica médica/UTI:

-13 a 14: Experiencia Argentina de pacientes críticos Covid- 19 - Disertantes: Dr. Arnaldo

Dubín (Sanatorio Otamendi) y Dra. Elisa Estenssoro (Hospital Interzonal San Martín de La Plata).

-14 a 15: Los cinco artículos más importantes (No Covid-19) en Clínica Médica del último año - Dr. Hernán Michelangelo (Hospital Italiano de Bs. As.)

-Pediatría:

-13 a 14: Consultas frecuentes en Hematología Pediátrica - Dra. Paula Robledo (Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez).

-14 a 15: Síndrome Inflamatorio Multisistémico post Covid - Dra. Guadalupe Pérez (Hospital Garrahan).

-Ginecología y Obstetricia:

-13 a 14: Obesidad, la otra pandemia - Dra. Mónica Katz (Centro Dra. Katz).

-14 a 15: Endometriosis, actualización del tratamiento médico y quirúrgico - Dr. Victorio Viglierchio (Hospital Italiano de Bs. As.)

-Cirugía general:

-13 a 14.30: Discusión de casos con mesa de expertos. Participación especial de los doctores: Enrique Ortíz (vicepresidente de la Asociación Argentina de Cirugía), Eduardo Targarona (Hospital de Santpau, Barcelona), Ricardo Torres (Universidad de Corrientes Cencil) y el Dr. Gabriel Gondolesi (Fundación Favaloro).

-14.30 a 15: Opciones quirúrgicas para el paciente con SIC - Dr. Gabriel Gondolesi (Fundación Favaloro).

-15 a 15.30: Formación, liderazgo y simulación en cirugía mininvasiva - Dr. Enrique Ortíz (Vicepdte. Asoc. Arg. de Cirugía).

-15.30 a 16: Innovación en Cirugías. - Dr. Juan Manuel Sanguinetti (Sanatorio Cantegril-Uruguay/Coord. Laboratorio de Innovación y Simulación en Cirugía del Colegio de Médicos Uruguay Este).

-Traumatología:

-Cirugía Artroscópica y Deportología.

-13 a 14: Artroscopia de Hombro - Inestabilidad / Bankart vs Latarjet - Dr. Francisco Astudillo (Clínica La Pequeña Familia) y Dr. Juan Manuel López Ovenza (Artro).

-14 a 14.30: Artroscopia de Muñeca - Generalidades e Indicaciones - Dr. Gustavo Gómez (Artro) y Dr. Luciano Pinciaroli (Clínica La Pequeña Familia).

-14.45 a 15.15: Artroscopia de Cadera - Generalidades e Indicaciones - Dr. Tomás Vilaseca (Hospital Británico).

-15.15 a 16.45: Artroscopia de Rodilla - Cirugía enlatada (LCA) - Dr. Juan Pablo Previgliano (Pte. de la Asociación Argentina de Artroscopia / IADT ).

- Cirugía enlatada - Meniscos - Dr. Diego Ferro (Clínica La Pequeña Familia).

- Inestabilidad de rótula - Dr. Jorge Guiñazu (Hospital Británico).

-Enfermería:

-13 a 13.55: Importancia de las buenas prácticas en el contexto de pandemia - Lic. Ana Díaz (Hospital Italiano de Bs. As.).

-14 a 14.40: Humanización del cuidado en Terapias de puertas abiertas - Lic. Ana Diaz (Hospital Italiano de Bs. As.).

-14.45 a 15.25: Gestión y educación en tiempos de Covid - Lic. Andrea Ramos (Hospital Italiano de Bs. As.)

-15.30 a 17: Residencias, la necesidad de una enfermería especializada - Lic. Andrea Ramos (Hospital Italiano de (Bs. As.)