Con cruces políticos por el paso bajo nivel, se recalienta la campaña en Junín

A dieciséis días de las elecciones Primarias, los cruces políticos entre el oficialismo comunal y la oposición recrudecieron por la obra del paso bajo nivel de Rivadavia y las vías del ferrocarril, y el llamado del Municipio a una audiencia pública.



En efecto, Lisandro Benito, secretario Legal y Técnico de la municipalidad de Junín, aseguró que con la audiencia pública se busca “garantizar el derecho a la información” de los vecinos y evitar así futuras demandas contra la comuna local.

En la vereda de enfrente, Patricio Fay, ex presidente del Concejo Deliberante y dirigente del Frente de Todos, cuestionó al Ejecutivo municipal por “dilatar” las obras planificadas durante la gestión de Mario Meoni con fines “electoralistas”.

“Esta instancia de participación ciudadana es superadora y lejos está de impedir o demorar las obras”, afirmó Lisandro Benito.

Audiencia pública

Desde el Municipio salieron a aclarar que la obra debería estar finalizada desde hace más de diez años. “Entendemos que el ex concejal Fay no se ha informado debidamente ni ha mantenido contacto con la diputada provincial Valeria Arata o con el mismo ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, para interiorizarse de esta decisión superadora”, expresaron desde Juntos por el Cambio, en un comunicado.



Y señalaron que “la obra que se licitó ahora se hizo con base en un anteproyecto diseñado por técnicos de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado y que no es el mismo proyecto que en su momento Mario Meoni, siendo intendente, había diseñado con intervención, entre otros, del ingeniero Lima”.



“La licitación prevé que la empresa ganadora tiene que hacer ahora el proyecto ejecutivo, por eso se solicita instrucciones para realizar el estudio de impacto ambiental. Sobre esas bases, el Ejecutivo municipal no puede mirar para el costado, ya que es el que tiene la potestad de desarrollo y organización urbanística de la Ciudad. Por eso, ante presentaciones de vecinos, inquietudes de instituciones y considerando la complejidad e impacto de la obra, siempre dialogando y consensuando la decisión con las autoridades de ADIF y del ministerio de Transporte, se resuelve convocar a la audiencia pública”, afirmó Benito.



Y agregó que la audiencia pública tiene como fin garantizar el acceso a la información pública de la obra proyectada. “Esto porque cualquier vecino podría accionar judicialmente con ciertas posibilidades de éxito, si ese derecho constitucional de acceso a la información no está debidamente garantizado. Además, se busca evaluar el impacto ambiental de la obra. Esto incluye el impacto en circulación vial, peatonal, impacto socioeconómico durante y post obra, posibilidades de rediseño de aspectos del anteproyecto que aminoren los impactos negativos de la obra en el entorno urbano, impacto de esta en materia de seguridad, entre otros puntos”, dijo.

“Esta instancia de participación ciudadana es superadora y lejos está de impedir o demorar las obras, sino que pretende colaborar para mejorar al máximo un proyecto que va a cambiar para siempre la conectividad de la Ciudad”, expresó Benito.

P

Críticas del FdT

“Es evidente que el Intendente busca dilatar el inicio de esta obra tan esperada por los juninenses, especulando con el calendario electoral”, manifestó Fay. Y añadió: “La audiencia pública es una buena herramienta para escuchar la opinión de los vecinos frente a obras de infraestructura de la Ciudad, es más, durante la gestión de Mario varias veces convocamos a los vecinos y a las instituciones de Junín. Pero lo cierto es que en seis años de gestión Petrecca nunca convocó a audiencia pública para consultar sobre ninguna de las intervenciones que se realizaron en la Ciudad”.

“No es el paso bajo nivel la única obra que está dilatando. Ya pasó y está pasando con la Terminal de Ómnibus”, cuestionó Patricio Fay.



Además, dijo: “Recuerdo que, hace poco tiempo, pretendió avanzar sobre el camino costero generando todo tipo de manifestaciones de vecinos y ambientalistas y nunca tuvo en cuenta la audiencia pública. También anunció que los millones de pesos que le está enviando para obras el Gobierno nacional los va a destinar a embellecer la Av. San Martín, en la zona de su vivienda particular, y tampoco aquí se le ocurrió convocar a audiencia pública a pesar de los numerosos vecinos y sociedades de fomento que reclaman algún tipo de intervención en sus calles barriales abandonadas por el Municipio”.

En ese sentido, Fay analizó que “si miramos el contexto general, todas las trabas, frenos, paralizaciones, cambios, se producen en las obras planteadas, planificadas y hasta financiadas por Mario Meoni”.



“Si a Petrecca realmente le interesa escuchar a los vecinos, ya lo podría haber hecho. En el mes de febrero del año pasado Mario le dijo, en una reunión que mantuvieron, que se iba a hacer el paso bajo nivel. Pasaron 18 meses desde entonces y a Petrecca se le ocurrió escuchar cuando la obra está iniciada”, dijo.

“No es el paso bajo nivel la única obra que está dilatando. Ya pasó y está pasando con la Terminal de Ómnibus. Primero, dejó la obra paralizada durante más de 4 años. Y ahora, que desde el ministerio de Transporte se financia la finalización, a cada rato surge un problema”, aseguró Fay.



“En enero de este año, después de varias reuniones, Mario firmó el convenio con Petrecca para transferirle los fondos necesarios para que termine la obra. Luego de firmado el convenio, desde el Municipio no enviaban la documentación al ministerio para darle continuidad al expediente. Después de que mandaron la documentación, los propios presupuestos que había realizado el Municipio ahora no alcanzan y se tuvo que firmar una adenda para que el ministerio le transfiera más fondos. Todos los días pasa algo y la obra se dilata y no arranca”, informó Fay.



En este mismo sentido, el dirigente meonista sostuvo que “en el edificio de cuatro pisos de Lavalle y Liliedal, donde se iba a construir un Centro Cultural, con el traslado de la Biblioteca, con salas audiovisuales, con espacios interactivos, ahora se utiliza un solo piso para el centro de monitoreo, que se podría haber construído en cualquier otro lugar. Esta es otra forma de negar y frenar el proyecto de ciudad de Mario”.



Fay también dijo que “el abandono total del autódromo, es otro ejemplo. Cuando hubo alineación política, siendo además ministro de Deportes Esteban Bullrich, que tiene domicilio en Junín, se podrían haber realizado todas las obras complementarias que le faltan. Pero no, la opción de Petrecca fue abandonarlo”.