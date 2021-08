Abrirán en Junín un centro educativo para finalizar estudios primarios y secundarios

Los empleados ferroviarios que pertenecían a la Coottaj y fueron recientemente incorporados a la empresa estatal Decahf (Trenes Argentinos Capital Humano) tendrán la posibilidad de completar sus estudios secundarios.



A través de una gestión articulada con la inspectora jefa distrital y los Coordinadores del Plan Fines se abrirá en sede del Centro de Referencia del ministerio de Desarrollo Social (CDR) de calle Jean Jaures y Sarmiento una extensión del Plan que permitirá a estos empleados completar el nivel obligatorio de educación.



Asimismo, los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, que cumplen funciones manteniendo los espacios no operativos del predio ferroviario de los Talleres Mario Meoni, también podrán acceder a este Programa para mejorar no solo su nivel educativo, sino además sus condiciones de empleabilidad a futuro. Con alrededor de 30 preinscriptos las clases comenzarían en septiembre según detallaron las autoridades educativas.



Mauricio Palma, candidato a Consejero Escolar por el Frente de Todos, dijo: “Para la empresa Desarrollo del Capital Humano Ferroviario es muy importante que sus trabajadores y trabajadoras logren terminar el primario y el secundario, es una política que ha adquirido la empresa y piensa llevar a cabo en nuestra ciudad, entendiendo la importancia de la educación.”



Por su parte, Karina Pezzatti, jefa distrital de Educación, comentó: “Celebramos la reparación del derecho a la educación, teniendo en cuenta que en la gestión anterior aquí funcionaba un CENS que luego fue cerrado.”

Juan Manuel Ganci, beneficiario del Programa Potenciar, manifestó: “Es una oportunidad al aprendizaje, debo materias del secundario así que me viene bárbaro para completarlo.”



“Fue un error que cometí de chica haber dejado la escuela, tendría que haberlo subsanado en el momento, después vino la familia y se postergó”, dijo María de los Ángeles Dos Santos, beneficiaria del Programa Potenciar.

“Me faltan dos materias para terminar el secundario y tener esta posibilidad me da una felicidad increíble”, explicó Lucas Rizzo, ex integrante de la Cooperativa y actual empleado de Trenes Argentinos Capital Humano.

De esta manera, Junín recupera una sede del Plan Fines en el CDR la cual había sido cerrada durante la gestión anterior.