Fay, sobre el paso bajo nivel: “El municipio traba y dilata las obras de Meoni”

Luego de que el Intendente anunciara que va a convocar a una audiencia pública para consultarles a los vecinos sobre la obra del paso bajo nivel de calle Rivadavia, el dirigente meonista Patricio Fay manifestó: "Es evidente que el Intendente busca dilatar el inicio de esta obra tan esperada por los juninenses, especulando con el calendario electoral".

Y agregó: “La audiencia pública es una buena herramienta para escuchar la opinión de los vecinos frente a obras de infraestructura de la ciudad, es más, durante la gestión de Mario varias veces convocamos a los vecinos y a las instituciones de Junín. Pero lo cierto es que en 6 años de gestión el intendente Petrecca nunca convocó a audiencia pública para consultar sobre ninguna de las intervenciones que se realizaron en la ciudad”.

Además, dijo: “Recuerdo que, hace poco tiempo, pretendió avanzar sobre el camino costero generando todo tipo de manifestaciones de vecinos y ambientalistas y nunca tuvo en cuenta la audiencia pública. También anunció que los millones de pesos que le está enviando para obras el Gobierno Nacional los va a destinar a embellecer la Av. San Martín, en la zona de su vivienda particular, y tampoco aquí se le ocurrió convocar a audiencia pública a pesar de los numerosos vecinos y sociedades de fomento que reclaman algún tipo de intervención en sus calles barriales abandonadas por el municipio”.

En ese sentido, Fay analizó que “si miramos el contexto general, todas las trabas, frenos, paralizaciones, cambios, se producen en las obras planteadas, planificadas y hasta financiadas por Mario Meoni”.

“Con el paso bajo nivel, que viene a saldar un reclamo de cien años de los juninenses, en el cual el Gobierno nacional invertirá cientos de millones de pesos, generando además cientos de fuentes de trabajo y un mejoramiento notable de la infraestructura de la ciudad, primero allegados a Petrecca empezaron a cuestionarlo y ahora al intendente plantea la audiencia pública para frenar y dilatar la obra”, cuestionó.

“Si a Petrecca realmente le interesa escuchar a los vecinos, ya lo podría haber hecho. En el mes de febrero del año pasado Mario le dijo, en una reunión que mantuvieron, que se iba a hacer el paso bajo nivel. Pasaron 18 meses desde entonces y a Petrecca se le ocurrió escuchar cuando la obra está iniciada”, dijo.

Terminal de Ómnibus

“No es el paso bajo nivel la única obra que está dilatando. Ya pasó y está pasando con la Terminal de Ómnibus. Primero, dejó la obra paralizada durante más de 4 años. Y ahora, que desde el Ministerio de Transporte se financia la finalización, a cada rato surge un problema”, aseguró Fay.

“En enero de este año, después de varias reuniones, Mario firmó el convenio con Petrecca para transferirle los fondos necesarios para que termine la obra. Luego de firmado el convenio, desde el municipio no enviaban la documentación al ministerio para darle continuidad al expediente. Después de que mandaron la documentación, los propios presupuestos que había realizado el municipio ahora no alcanzan y se tuvo que firmar una adenda para que el Ministerio le transfiera más fondos. Todos los días pasa algo y la obra se dilata y no arranca”, informó Fay.

Centro de Monitoreo

En este mismo sentido, el dirigente meonista sostuvo que “en el edificio de 4 pisos de Lavalle y Liliedal, donde se iba a construir un Centro Cultural, con el traslado de la Biblioteca, con salas audiovisuales, con espacios interactivos, ahora se utiliza un solo piso para el centro de monitoreo, que se podría haber construido en cualquier otro lugar. Esta es otra forma de negar y frenar el proyecto de ciudad de Mario”.

Fay también dijo que “el abandono total del autódromo, es otro ejemplo. Cuando hubo alineación política, siendo además ministro de Deportes Esteban Bullrich, que tiene domicilio en Junín, se podrían haber realizado todas las obras complementarias que le faltan. Pero no, la opción de Petrecca fue abandonarlo”.

Por último, Fay dijo que “como dice el dicho popular, para muestra sobra un botón, y los ejemplos de cómo Petrecca frena, dilata, paraliza o cambia, las obras pensadas por Mario Meoni para Junín son tantos como todos los botones de una camisa”.