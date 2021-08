Bozzano dijo que hay que priorizar el trabajo, la producción y la cultura

Clara Bozzano, precandidata a concejal del Frente de Todos y actual delegada en la Defensoría del Pueblo, dialogó con TeleJunín Noticias y aseguró que buscarán trabajar por las demandas de los vecinos, el empleo y la producción, entre otras cuestiones, de acceder a una banca en el Concejo Deliberante.

La precandidata destacó el “contacto permanente con los vecinos y vecinas de la Ciudad, resolviendo sus problemáticas”, que consideró “una herramienta que es fundamental”, en su tarea en la Defensoría.

“Creo que el trabajo que venimos haciendo nos permite integrar hoy una lista”, reconoció.

Destacó que “en la dirigencia del Frente de Todos, han sido todos muy generosos al entender esta unidad, que la necesitábamos, que la coyuntura lo demandaba para obviamente tener una lista con la que todos estamos muy comprometidos”.

Aseguró: “Creo que es una lista muy representativa, diversa de todos los sectores del Frente de Todos. Pablo (Petraglia) encabezando me parece que tiene mucha experiencia. Ya fue concejal, presidió el Concejo Deliberante, y me parece que toda la experiencia que él tiene para aportar va a ser muy valorable y obviamente estamos todos muy contentos de que él lleve adelante nuestra lista, pero como te digo está compuesta por todos los sectores que integran el Frente de Todos”, y agregó: “Creo que todos tenemos mucho para aportar”.

En el Concejo y en los barrios

Respecto de las cuestiones a tratar en el Concejo, aseguró: “Primero, llevar todas las demandas de los vecinos y vecinas al Concejo Deliberante, plasmarlos en proyectos, y segundo me parece que hay que empezar a trabajar en una agenda que nosotros tenemos en común, y es poner sobre el tapete el tema del empleo, el trabajo en los jóvenes, la producción, la cultura, el medioambiente, creo que hay muchos temas muy importantes, en nuestra ciudad, que hoy no son tenidos en cuenta como prioridad y nosotros creemos que hay que dar los debates necesarios con respecto a eso, y fijar prioridades”.

Consideró que eso “es clave” y dijo: “Nosotros podemos aportar mucho desde eso en el Concejo Deliberante”.

Sobre las recorridas barriales, destacó: “Nosotros ya venimos con un recorrido en los barrios, era obvio que lo profundizáramos en la campaña”.

A pesar de la pandemia y respetando las medidas reconoció: “Nos parece que es importante seguir estando cerca de los vecinos y vecinas y nosotros proponemos una campaña, escuchándolos. Me parece que hoy el vecino y la vecina necesitan que los escuchemos, que le preguntemos cómo está y qué hace falta en el barrio”.

“Siempre digo que podemos hacer un montón de propuestas, tener diagnósticos de los barrios, pero lo importante es escucharlos ahora”.