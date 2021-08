La sociedad de fomento Prado Español cumplió 50 años

Los vecinos del barrio Prado Español celebraron los 50 años de vida de su sociedad de fomento.

El intendente Pablo Petrecca acompañó en la jornada, junto al presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Giapor y el ex intendente Abel Miguel. Además estuvo presente el senador Juan Fiorini, funcionarios municipales, fomentistas y vecinos, quienes disfrutaron de espectáculos callejeros, exposiciones, feria y un rico chocolate.

"Escuchar el relato de Osvaldo Giapor y todo lo realizado en estos 50 años es impresionante. Pasaron de ser un barrio olvidado y sin nada a uno que ha crecido significativamente, con todos los servicios. Esa es la síntesis del trabajo de los fomentistas", afirmó Petrecca.

"El trabajo realizado por la sociedad de fomento de Prado Español es un claro ejemplo para toda la comunidad, porque con mucho esfuerzo y tenacidad, con vecinos congregados y un Estado dando respuestas, ha crecido, con muchas mejoras y servicios", destacó el jefe comunal.

Por su parte, Giapor destacó: "Las sociedades de fomento son claves para el desarrollo de la ciudad. Desde hace muchos años se demostró que las sociedades de fomento no son las que hacen las cosas, pero sí las que las impulsan y generan el compromiso para que se hagan. Este barrio no era nada y fue creciendo y creciendo. Hoy, 50 años después y con mucho trabajo, el barrio es otro".

"Todo lo logrado fue gracias al aporte y compromiso de los vecinos. Su fuerza y la de todos los fomentistas de este barrio han logrado muchas cosas. Por eso es importante que cada barrio tenga su sociedad de fomento, para hacer saber a las autoridades cuáles son las necesidades y así seguir haciendo crecer Junín. Estamos muy felices por estos 50 años", concluyó un emocionado Osvaldo Giapor.