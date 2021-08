Radioaficionados: “Uno sabe que siempre hay alguien escuchando”

La radioafición se constituyó hace muchos años como una pasión por la comunicación que colabora en distintos ámbitos y situaciones, incluso durante mucho tiempo, los radioaficionados colaboraron con Defensa Civil, en situaciones donde era requerida la ayuda y los sistemas de telecomunicaciones eran precarios o simplemente habían colapsado.

Desde hace tiempo existe en Junín el Club de Radioaficionados, que hoy cuenta con 100 socios, entre ellos colaboradores que buscan mantener vigente la actividad que lucha contra el paso del tiempo y el avance de la tecnología.

Héctor “Yiyo” Vizcaíno, tesorero del Club asegura que en pandemia si bien no pudieron encontrarse en la sede, “hubo más actividad radial o tráfico radial, porque muchos han estado en su casa”.

La voz llega

En diálogo con Democracia, Héctor contó las dificultades de los últimos dos años, en el marco de la pandemia que impide el encuentro y la pasión por la comunicación con una radio y una antena, que permite que la voz llegue a lugares impensados.

“Claro que la tecnología, el celular, apagaron un poco lo que era antiguamente el radioaficionado, pero la radioafición no pierde vigencia ni efectividad”, destacó Héctor que como cada radioaficionado tiene su propia identificación distintiva, única para cada uno.

“Si estás en medio del campo y no tenés señal, con un radio, una batería y un alambre te hacés escuchar. Y siempre alguien va a estar escuchando”.

A su vez destacó: “Tengo una antena para satélite y alcanza para comunicarte con Brasil, Chile, Uruguay, y toda la Argentina”.

Sobre la ventaja aseguró que “si hay apagón total de electricidad, como pasó no hace tanto, se apaga todo menos la radio. Las antenas de celulares se apagan, pero nosotros con la repetidora de Junín, con un handy, podemos mantener comunicación”.

Según Héctor, en Junín hay dos antenas repetidoras , “una VHF del radioclub (Lu7dce) y otra repetidora UHF (Lu3dfz), de Edgardo Montes, un radioaficionado, es propia y declarada en el Enacom. Este hace mantenimiento y reparación a la del radioclub”.

Lucha contra el paso del tiempo

Hector asegura que “hoy hay muchas repetidoras apagadas. Algunas por problemas técnicos, pero otras también porque la gente ya no se acerca a la radioafición”.

Como “hobby” que lucha contra el paso del tiempo, Héctor asegura que “se han implementado nuevos modos y se ha tratado de hermanar con la computadora, especialmente los equipos transmisores y receptores, aunque muchos cuestionan que eso signifique ser radioaficionado”.

“En todo caso tratamos de ir a la par o al menos correr de atrás a la tecnología. Cuesta, pero tratamos”.

Catástrofes

Regiones de Córdoba, Mendoza y Chile cuentan con mayor desarrollo de la radioafición por ser zonas sísmicas que pueden requerir ayuda en momentos claves y emergencias.

De hecho, en esos casos por ejemplo de terremotos, se caen las antenas, pero el radioaficionado, con un equipo, una batería y dos alambres hace una antena.

Los radioaficionados poseen los conocimientos técnicos y prácticos como para desarrollar la actividad, para lo que es obligatorio obtener una licencia.

Además, el contacto con los radioaficionados de otras partes del mundo, por el mero contacto, continúa vigente.

Una de las comunicaciones que también se realiza es a través del rebote lunar, que según Héctor “es apuntar las antenas a la luna, allí rebota la señal y vuelve. De esa forma, uno se contacta con otro continente. Si bien precisa mucho ajuste, se puede hacer”.

Radioaficionados

Según establece el Ente Nacional de Comunicaciones, el Servicio de Radioaficionados tiene por objetivo la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos.

Se considera “radioaficionados”, a las personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente individual, sin fines de lucro y que realizan con su estación actividades de instrucción, intercomunicación y estudios técnicos.

A su vez, destaca que los Radio Clubes “son asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica vigente y que otorga la “Autoridad Provincial Competente”, reconocidas por Enacom y con licencia de Radioaficionado, cuyo objetivo fundamental se apoyan en la agrupación de estos para propender al ingreso, enseñanza, difusión, fomento y práctica de la radioafición”.