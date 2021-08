Pablo Petrecca: “Los fondos y el esfuerzo de los vecinos están en hechos concretos”

El intendente Pablo Petrecca, acompañado por el precandidato a concejal, y actual senador provincial, Juan Fiorini, estuvo en los estudios de TeleJunín y dialogó con TeleJunín Noticias sobre los fondos del Municipio, el plan Proyectar, la Terminal y la realización de una audiencia pública sobre la construcción del viaducto en el paso a nivel de Rivadavia, además de un pedido de informe de impacto ambiental.

Cuestionó el comportamiento del presidente Alberto Fernández al conocerse las fotos del encuentro en Olivos en plena cuarentena.

“Me da mucha vergüenza, desilusión y un poco de bronca de la defensa que hacen de la foto del Presidente”, lamentó.

“Nosotros como funcionarios, representantes del pueblo y como líderes tenemos que dar el ejemplo más que nadie”.

Aseguró además, que “lo que está en juego en esta elección son modelos, y son valores. Una forma de ser y una forma de hacer, distintos, con valores distintos”.

Fondos y “hechos concretos”

Consultado sobre los fondos que la oposición asegura que el Municipio posee, pero no utiliza para obras, Petrecca afirmó: “Primero invito a cualquier vecino a entrar a la página web del Municipio, al sector transparencia y va a encontrar cada orden de compra, de lo que el Municipio gasta, va a encontrar la ejecución de los recursos, los gastos que se realizan. En función de un presupuesto que, como de costumbre, la oposición no acompañó y votó en contra”.

Destacó asimismo que “está todo muy claro y muy transparente, somos uno de los 135 municipios, -estamos en el lugar 12-, que más información brinda y es más transparente. Con lo cual digo, los hechos hablan más que las palabras. Y encontramos un Municipio en ruinas y un Grupo Junín prácticamente quebrado. No quiero volver a ese pasado que es cansador, pero si hay algo que hemos hecho es administrar los fondos como corresponde, con un celo tremendo de los fondos públicos”.

“Hace poco estábamos anunciando la cuarta planta de gas que va a permitir llegar a diez mil vecinos, a partir de mayo o junio del próximo año, que esté terminada, van a poder conectarse a la red de gas natural. Casi 200 millones de pesos con fondos municipales, con el esfuerzo de los vecinos, con el pago de las tasas”, explicó y destacó el nuevo COM: “Terminamos de hacer un centro de monitoreo, de lujo, pero no por lo estético sino por la tecnología”, y que, remarcó, “es para cuidar a los vecinos en lo que entendemos que es la prioridad, la seguridad, ahí invertimos los fondos. Los fondos de la tasa de seguridad están invertidos ahí”.

Petrecca reconoció que “todo el tiempo ingresan fondos y recursos, obviamente que en el Municipio no hablamos de pesos, sino que hablamos más de millones porque es otro movimiento que tiene, con lo cual la verdad es una chicana barata que ya la hemos explicado. Pero insisto, los fondos de los vecinos y el esfuerzo de los vecinos, está en hechos concretos y tangibles, que lo podemos ver”.

En esa línea, se refirió al avance del plan Proyectar: “Anunciamos los primeros 41 terrenos, allí cercanos a Circunvalación, en San José Obrero y hoy (por ayer) firmamos un convenio urbanístico con una familia de Junín que va a permitir contar con 31 terrenos, allí en Pastor Bauman, donde antes era un matorral y era abandono, hoy tiene progreso. En realidad, son 141 terrenos nuevos que van a ser 141 sueños con nombre y apellido de familias que van a poder contar con su casa propia, 31 de esos van a pasar al banco de tierras, con lo cual el dinero de los vecinos, el esfuerzo con el pago de sus tasas está en hechos concretos, en la calle”.

"Además, hemos generado un banco de tierras sociales, que tiene otro tratamiento, otra forma de acceder, es más accesible y económico que va a ser paralelo, en los próximos días estaremos publicando el link”, destacó Petrecca.

Viaducto de Rivadavia

Con la adjudicación de los trabajos en la parte interior y la electricidad y mobiliario en la Terminal, Petrecca afirmó: “Nos falta aún resolver con la Dirección Nacional de Vialidad, el acceso, porque el monto sugerido por el convenio quedó muy chico, y las ofertas fueron muy costosas para el Municipio”.

Una de las novedades en cuanto a las obras, tiene que ver con el viaducto de calle Rivadavia, por el cual realizarán una audiencia pública.

“Vamos a alcanzar una audiencia pública, creemos que la mejor manera de que la comunidad tenga acceso a la información pública, que sea todo transparente como corresponde, como trabajamos nosotros, que cada vecino que tiene su parte interesada y quiere dar su opinión, que pueda hacerlo, se pueda anotar y tienen un tiempo para poder expresarse. El decreto lo firmé en el día de hoy (por ayer) y son 30 días, creo que la fecha es el día 20 de septiembre, va a ser después de las PASO”.

Explicó: “Lo hemos consensuado con el ministro Alexis Guerrera que le pareció también muy bien esta propuesta de hacer una audiencia pública, porque entendemos que es una obra que va a ser importante. Entendemos que va a favorecer la conectividad y la integración de la comunidad, de la ciudad de Junín, pero también entendemos que va a generar inconvenientes y entendemos que va a generar un tipo de impacto.

Elecciones PASO

Petrecca destacó la figura del precandidato Diego Santilli y aseguró que “es gestión, experiencia, trayectoria, tiene una mirada a largo plazo, de orden, una mirada de equipo. Está acostumbrado a trabajar en equipo”.

Consultado sobre la resignación y la desesperanza en el electorado, opinó que “hay mucho para hacer, hay gente con mucha vocación de servicio, en Junín estamos transformando realidades y la gente lo ha visto. No somos todos iguales. Hay una forma de ser y de hacer, que son distintas; hay valores que son distintos”.

Por último, pidió: “Es fundamental que nos acompañen, en esta elección PASO se juega mucho. Que puedan ir a votar porque es fundamental el voto del vecino”.