“La sociedad tiene que decidir por cambiar en serio”, manifestó Scanavino

Fernando Scanavino, ex titular de la OMIC durante la gestión de Pablo Petrecca y con raíces dentro del peronismo, es precandidato a concejal de la lista Dar el Paso- Juntos, que lidera el neurólogo Facundo Manes, por Juntos-UCR.

En diálogo con TeleJunín, Scanavino señaló que la propuesta política de Manes, en Dar el Paso, está referida a “animarse e involucrarse”.

Tras recordar que el 29 de diciembre último dejó la función pública en el Gobierno del intendente Pablo Petrecca, ahora integra una de las listas de Juntos, que está encabezada por Juan Pablo Itoiz.

“Tiene que ver con una mirada distinta de esta coalición que apunta a avanzar, ampliar la base de sustanciación”, dijo el referente de Emilio Monzó (proveniente del peronismo), el partido del Diálogo.

“Ocupo el tercer lugar en la lista de concejales que encabeza Juan Pablo Itoiz, continúa Cristina Cavallo y tercero estoy yo. Tiene que ver con esto de no criticar a la lista oficialista local, sino tratar de mejorarla, avanzar en propuestas concretas para la gente”, manifestó.

Y señaló que la presentación de la lista de Manes responde al contexto que se dio en 2019, cuando Juntos por el Cambio perdió la elección nacional, provincial y también en varios municipios. “Si se repetían recetas, los resultados iban a ser muy parecidos”, apuntó.

“Esto no es oposición a nadie, sino que es una lista superadora, que encabeza Facundo Manes, una persona que viene del mundo empresarial, profesional, con un prestigio internacional y se involucra en dar el paso en la política. Si la ciudadanía votó en el 2019 al Frente de Todos es porque en Juntos por el Cambio no se hicieron bien las cosas y también faltó autocrítica”, consideró.

Sobre su referente político, Emilio Monzó, que va en tercer lugar en la lista de precandidatos a diputados nacionales, el dirigente local manifestó que “fue probado en todo el Gobierno de Macri, que del diálogo hizo un estilo de vida”.

Finalmente, mencionó a la precandidata en cuarto lugar, Margarita Stolbizer, “que es un sinónimo de honestidad intelectual y probada en su carrera política”, elogió Scanavino.

“Que elija el vecino”

“Confiamos que la lista que va a quedar de Juntos no la elija ningún referente político, sino el vecino de Junín, al cual invitamos a sumar en esta ampliación, visto el cerramiento que tenía lamentablemente Pro en años anteriores”, acotó.

“Más allá de lo doloroso y de las muertes que han pasado, más de 100 mil en Argentina, estas PASO son una oportunidad para recuperarnos, para cambiar la situación de la que tanto se habla”, dijo.