Malena Baro: “La preocupación tiene que ver con lo económico”

-¿Qué se pone en juego en esta elección legislativa?

-Se pone en juego el futuro del país, se pone en juego básicamente nuestra República. En materia económica, siendo el motor fundamental el acceso al trabajo, la producción, la localización de industrias, por fuera de lo que significa la asistencia social. Se pone en juego la educación de nuestros hijos, el hecho de poder garantizar el acceso a esa herramienta central de formación. Se ponen en juego nuestras instituciones, la división de poderes, el respeto de un poder hacia otro, que es lo que garantiza que la justicia sea justa, que un poder legislativo sea independiente del poder ejecutivo, lo que no significa que no se debatan los proyectos que son saludables para la sociedad desde una gestión.

-Está recorriendo la Cuarta Sección, ¿qué demandas recoge de los vecinos?

-Estamos visitando los distritos, muchos comercios, charlando con vecinos, con instituciones intermedias. Nos acercamos a los vecinos para escuchar, porque es momento de escuchar, de acompañar, de estar todos juntos. La preocupación tiene que ver con lo económico, con lo que decía antes, el cuidado a la República, las instituciones, el acceso al trabajo, la necesidad de que el Estado invierta en generar empleo más que asistencia social. La situación es muy compleja en los barrios más humildes, donde la gente no llega a fin de mes y se hace difícil llevar el pan a la casa.

-¿Confía en un repunte de la actividad económica y el empleo?

-Este país es una caja de pandora. Miraba algunos indicadores de recaudación fiscal comparada con el año anterior y hay un incremento, pero esto tiene que ver más con una mayor presión para el comerciante, para el productor, para las industrias, pero esto no se traduce en inversión que genere desarrollo, está destinado a la asistencia social en planes que después no se materializan en un puente hacia el empleo.

-¿Cree que el Gobierno gestionó bien la pandemia?

-Nos encerraron mucho tiempo antes de lo necesario, se improvisaron muchas cosas. Obvio que tenemos que contextualizar, una problemática mundial, inesperada para todos, pero a países como Argentina la agarra muy mal parada. Por consiguiente, todo lo vivimos doblemente peor. La gente no tiene resto, la gente no puede cerrar su local de hoy para mañana, no se sabe hasta cuándo y eso ha generado un desastre económico. Una mala gestión de las vacunas, muchos dichos que después no se cumplieron con respecto a los términos de momentos de vacunación de toda la población. Hubo imprudencias serias como por ejemplo los vacunatorios VIP, el cumpleaños de la primera dama en plenas restricciones de la pandemia, pero fundamentalmente por la gente que perdió a un ser querido y no lo despidió. Es muy grave y a veces no terminamos de dimensionar lo significativo que marca todo esto. En países como este, con economías frágiles, teniendo en cuenta la coyuntura electoral, está generando que se aquiete la actividad, el inmobiliario, por ejemplo, hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar.

-Mucha gente está sin esperanza en la clase política, ¿a qué lo atribuye?

-Es un poco la sumatoria de todo lo que vamos viendo. No es culpa de un solo Gobierno, viene sucediendo desde hace muchos años. Tuvimos Gobiernos de distintos colores políticos y no se ha logrado, a la foto de hoy, la mejor Argentina. Hubo muchas decepciones, muchos altibajos, muchas expectativas no logradas. Los cambios que necesita el país no se van a lograr de hoy para mañana, son cambios estructurales que tal vez lleven 20 años en verlos, pero también es cierto que la gente hoy ha llegado a una situación social y económica tan compleja que hace que no pueda esperar ese tiempo. La clase política no ha podido lograr ese equilibrio para ir atendiendo lo inmediato y urgente, pero por otro lado y generando las condiciones de crecimiento en un mediano y largo plazo.