Jorge Macri llamó a votar por los hechos y no por promesas en las PASO

Jorge Macri, intendente de Vicente López, estuvo en la Ciudad y dialogó con TeleJunín Noticias, en campaña de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre.

Si bien aseguró que dejó su lugar a Diego Santilli, quien va como uno de los precandidatos a diputado de Juntos, -por el otro lado irá Facundo Manes-, llamó a que la gente asista a votar, más allá de reconocer el enojo y la angustia de gran parte de la población. Asimismo, cuestionó la actitud del presidente Fernández y consideró que debería ir a juicio político por el festejo de cumpleaños en Olivos.

Dos listas “valiosas”

Si bien no será precandidato, ya que dejó su lugar Diego Santilli en el espacio, Macri llamó a votar en el marco de los hechos concretos y no en fantasías.

“Muchos de nosotros teníamos la mirada de que era importante seguir consolidando un proyecto provincial, con raíces en la provincia de Buenos Aires”, aseguró sobre la decisión de que Santilli fuera precandidato.

“De lo que sí estaba convencido, y lo hemos hablado con Pablo Petrecca más de una vez, es que no podíamos dividir más el espacio”, destacó.

“Obligar a que todo nuestro espacio tenga tres candidatos era mucho, nos parecía excesivo, teníamos que tratar de buscar acuerdos y lo logramos y estamos bien. Diego Santilli es un hombre que tiene experiencia legislativa, ha sido senador nacional también, seguramente tiene mucho para aportar, como también tiene para aportar Facundo Manes”.

Consideró que “las dos listas son importantes, valiosas, con gente valiosa que además va a terminar toda junta. Al ser una PASO legislativa, las listas se integran”.

Además, aseguró: “Seguiremos trabajando esa idea de un proyecto provincial para Buenos Aires de cara al 2023”.

“Debemos ser ejemplo"

Consultado sobre el festejo del presidente Fernández y su esposa en Olivos, en plena pandemia, Macri aseguró que considera que debe ir a juicio político.

“Nos merecemos los argentinos que el Presidente explique. No quiere decir que vaya a ser destituido. El juicio político es un mecanismo para escuchar y analizar en profundidad las razones por las cuales algo ocurrió.

Me parece que lo que se hizo está mal, y que los que gobernamos tenemos que no solo cumplir la ley, sino mucho más, ser ejemplo”.

Y agregó: “Nos obligaron a todos a encerrarnos, a no estar con nuestros seres queridos, no poder despedir a alguien que se moría, a no estar cerca de alguien que estaba enfermo, se perdieron puestos de trabajo, persianas que se cerraron, y ellos, de joda”.

Cuestionó que “ese doble estándar, para mí amerita ser explicado, en el ámbito institucional que debe ser explicado, no en un escenario, a los gritos, retándonos”.

“A esto nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, al doble estándar, una ley para todos y una ley para ellos, me parece que hay que terminar con eso”.

“Hay que votar”

Sobre la situación actual, Macri reconoció que “la gente está muy angustiada, está descreída, hay mucho desánimo”.

Está claro, aseguró “que la gente no tiene entusiasmo y es difícil pedir el voto en este momento, pero hay que votar”, pidió.

“Lo que no debería pasar en provincia de Buenos Aires es lo mismo que pasó en Salta. Votó el 64% de la gente, pero el 14% votó en blanco, es decir que solo el 50% emitió el voto efectivo. Osea que esa mitad eligió por la otra mitad. Creo que no tenemos que dejar que una mitad elija por nosotros”.

En esa línea, pidió “lo importante es que vayan a votar, que pongan en la urna su sentimiento y su sensación, la participación es fundamental”.

Sobre la posible salida de la situación de crisis actual, dijo que “va a ser un camino doloroso, el argentino, el bonaerense está acostumbrado a dar la batalla”, pero aseguró que hay que ser conscientes de las promesas que no se pueden cumplir.

“Lo bueno de gestionar es que uno puede mostrar cosas que se hicieron en plena pandemia y con pocos recursos”, destacó, y referenció el Centro de Monitoreo inaugurado días atrás en Junín: “Y ahí uno pide el voto desde otro lugar. No estás vendiendo una fantasía”, aseguró.