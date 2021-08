Aprobaron los pedidos de comunicación que solicitan obras y servicios en barrios

El Concejo Deliberante de Junín aprobó por unanimidad varios proyectos solicitando al Municipio la concreción de obras y servicios en los barrios San Juan, La Merced, Martín de Güemes, Villa del Parque.

Asimismo, entre las peticiones particulares figuró la de vecinos de barrio Los Totoreros que piden más medidas de seguridad en dicho sector de la Ciudad.

“A partir de este ‘despertar’, en el marco electoral, naturalmente hay muchos vecinos que empiezan a hacer demandas – dijo Berestein, edil del Frente de Todos-. Esperemos que estas comunicaciones se conviertan en soluciones para los vecinos, no solo en medio de un proceso electoral sino porque la ciudad de Junín tiene millones y millones de pesos ahorrados que deberían estar invertidos en la Ciudad para mejoras de la calidad de vida real y no siendo plataforma de campaña para personas que ni siquiera son funcionarios municipales y en estos días los estamos viendo, por alguna razón, inaugurando cosas…”.

Al respecto Manuel Llovet (Juntos por el Cambio) respondió que hacía seis años que la comuna estaba inaugurando obras en los barrios de Junín y no tenía nada que ver con una cuestión electoral. “Sucede que el año pasado estaba todo paralizado por lo que es de público conocimiento. Con respecto a los millones, le cuento al concejal que el Intendente junto con Grupo Junín está invirtiendo 200 millones de pesos para la Cuarta Planta Reguladora de Gas, lo que va a permitir 10 mil nuevos usuarios”, afirmó el edil, mencionando también la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo, con 185 nuevas cámaras.

La foto

La concejal Nora Mahuad, de Juntos por el Cambio, propuso el ingreso y tratamiento sobre tablas de un repudio al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por la foto dada a conocer este mes, pero que data de julio del año pasado, referida a una fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez.

Lo acusó de incumplir con lo que el mismo Gobierno pregonaba en aquella época de aislamiento y restricciones en lo social y laboral.

Contestándole a Mahuad, el edil Lautaro Mazzutti (Frente de Todos) consideró que dar a conocer esa foto ahora, en épocas de campaña, obedecía a objetivos políticos electorales, que el Presidente ya había pedido las disculpas por su accionar al pueblo argentino y se había puesto a disposición de la Justicia. “No vamos a acompañar este expediente”, afirmó.

Desde el oficialismo local, surgieron voces como la de Melina Fiel, que habló de hipocresía, de poca credibilidad del Presidente, de la poca responsabilidad y que no tenía vergüenza. Por su parte, Cristina Cavallo dijo que esa foto generaba mucho dolor si se tenía en cuenta el marco social de aquellos meses de aislamiento prolongado, de mucha incertidumbre y con una población afectada en lo emocional. “Las disculpas no alcanzan”, señaló.

José Luis Bruzzone, del Frente de Todos, manifestó: “No convalidamos la sarta de barbaridades que se están diciendo desde el bloque oficialista. Al igual que nuestro presidente, consideramos que esto fue un error, se han pedido las disculpas del caso al pueblo argentino, pero además se han autodenunciado ante la justicia para que tome cartas en el asunto”.

“Nos parece una hipocresía flagrante, no de quien se cuidó en la pandemia y que tiene todo el enojo legítimo, pero no los concejales del oficialismo que alentaron marchas anticuarentena, aplaudieron cuando se quemaban barbijos, tuvieron hijos de funcionarios participando de fiestas clandestinas que no tienen las actas porque los salvaron por otros medios, y porque hicieron todo lo posible para deslegitimar las políticas de cuidado y hoy se rasgan las vestiduras por esta foto”, manifestó.

Javier Prandi, médico y concejal oficialista, se mostró indignado. “No es un error, es un delito. En este mismo concejo hemos recibido informes del bloque opositor que preguntaban si se estaban labrando actas en Junín a quienes no cumplían con el aislamiento planteado desde la Presidencia de la Nación. Mientras se planteaba esto acá, estaban sacando esas fotos de cumpleaños”, apuntó.

Luego de tanta discusión, la propuesta de repudio no fue aprobada, ya que para ello se necesitaban los dos tercios de votos, cosa que no se logró en esa oportunidad.

Al Gobernador

Ayer el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una comunicación dirigida al Gobernador de la provincia de Buenos Aires que solicita medidas para solucionar el conflicto médico en el HIGA.

Desde el oficialismo se hizo mención de los reclamos hecho públicos, de parte de médicos de guardia, residentes y enfermeros, en lo laboral y también por el maltrato que algunos habrían sufrido por parte del director ejecutivo del Hospital, doctor Sebastián Meneses.