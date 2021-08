Preocupa el cobro de un plus a pacientes de PAMI, por parte de médicos de cabecera

La Multisectorial Federada de Jubilados y Pensionados de Junín se constituyó formalmente como nuevo Centro de Jubilados y Pensionados.

Se trata de un grupo de gente, entre afiliados y afiliadas a PAMI, y otros que no tienen ninguna obra social. Este está integrado por Miguel Saita, Delia Capone, Israel Tornello, Andrés Fantino, Teófilo Silva, Víctor Álvarez, Marta Echeverría, Osvaldo Stabile y Julio Castro, entre otros.

El martes último, se firmó la documentación correspondiente y se le dio la bienvenida a la red de Centros de Jubilados de la UGL XXXI de PAMI Junín.

La nueva entidad funciona en calle Entre Ríos 239 y a partir de la semana próxima, durante la mañana, la gente podrá ir a consultar.

Cobro de un plus

En diálogo con Democracia, Miguel Saita expresó su profunda preocupación por el hecho de que médicos de cabecera de PAMI, cobren un plus a pacientes afiliados a dicha entidad, cuando eso no puede ser así.

Si bien en primer término agradeció a los médicos que no cobraban la consulta para atender a adultos mayores que lo necesitaban, por otro lado expresó su honda preocupación por aquellos otros que cobran sumas elevadas, para ‘el bolsillo’ del jubilado, aún siendo médicos de cabecera y estando incluídos en el listado de PAMI.

“Pareciera que siempre estamos con problemas con los médicos. Mientras muchos están predispuestos a la atención gratuita y a facilitar el acceso a remedios, por otro lado ahora se va generalizando el cobro de un plus a los afiliados que van a la consulta. Ya no sabemos qué hacer, si poner una lista de médicos que cobran y otra con los que no, porque realmente es un problema para los pacientes”, dijo.

“Hay algunos que cobran ¡800 pesos, 1000 pesos! A nosotros nos llaman de la zona que pertenecen a la UGL de PAMI, porque les están cobrando a todos. Y al jubilado si le sacás esa plata para la consulta, más el taxi que debe pagar (porque los colectivos urbanos son muy altos y no pueden subir), no pueden ir más al médico”, lamentó Saita.

“Lo cierto es que el afiliado puede elegir otro médico de cabecera, sin dar explicaciones. Puede hacer un cambio sin decir nada al médico, pero el problema es que realmente no tienen que cobrar si están trabajando con PAMI”, apuntó.

Ola de robos

Otra de las preocupaciones planteadas por Saita fue lo que denominó “ola de robos” a gente mayor en distintos barrios de nuestra ciudad, varios de estos perpetrados por menores.

“Nosotros ya hemos hablado con las autoridades policiales, con la dirección de Seguridad, vinieron los comisarios y hasta tratamos de hablar con el ministro de Seguridad bonaerense porque queremos explicar una situación que pareciera que no ven, no se esclarecen los robos y se van multiplicando”, dijo.