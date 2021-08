El municipio “no hace nada por el empleo”

La generación de empleo genuino y el fortalecimiento del comercio y la industria local aparecen como tópicos salientes de esta campaña electoral, sobre todo en tiempos de pandemia. En este contexto, Carlos Rodríguez, secretario general de Smata regional Junín, cuestionó la falta de acciones municipales para generar empleo.

Rodríguez aseguró que “no hay duda de que el municipio no hace nada para que las empresas y el comercio crezcan. La gestión de Macri comenzó un proceso destructivo para la economía, la pandemia lo empeoró y Petrecca no genera ninguna ayuda o solución”.

“Mientras que los comercios no paraban de cerrar durante el gobierno de Macri, el intendente Petrecca y todos los funcionarios municipales se lavaron las manos y se escondieron. Aparecieron ahora para defender el comercio cuando la pandemia complicó todo y Junín superó todos los récords de fallecidos por coronavirus, generando un falso debate entre salud y economía”, dijo el dirigente sindical.

Además, cuestionó que “desde el municipio no aportaron nada. Todas las ayudas llegaron desde Nación y Provincia, vía ATP, Repro, Repro 2, subsidios a los sectores gastronómicos, culturales, deportivos. Todo llegó desde Nación y Provincia”.

“La única política real de Petrecca y el municipio para defender al comercio y a los trabajadores es pagar los delivery los martes a algunos locales gastronómicos. El resto es todo discurso y marketing”, concluyó Rodríguez.