Quedó inaugurado el nuevo Centro de Monitoreo de Junín

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, inauguró esta mañana el nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo de Junín, que ya comenzó a funcionar con tecnología de última generación y personal capacitado. Hay más de 180 cámaras de alta definición distribuidas por todo el Partido. "Es un salto enorme para la sociedad y para la Justicia", afirmó el fiscal general, Juan Manuel Mastrorilli.

El acto se llevó a cabo en las flamantes instalaciones ubicadas en Liliedal y Lavalle y contó con la presencia del director del COM, Raúl Orrico; el secretario de Seguridad, Andrés Rosa; el director, Luis Chami; el senador Juan Fiorini; el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor; autoridades judiciales y policiales; funcionarios y representantes de distintas instituciones de la sociedad civil.

“Quiero destacar a todo el equipo de seguridad, en especial a Raúl Orrico, que está a cargo de los 'ojos de la ciudad' como denominamos al COM. También a los monitores y a todo el equipo de modernización del Municipio, que comenzó con esta idea cuando Juan Fiorini estaba a cargo del área y que concluye hoy, con Sebastián Sottile. Este centro de monitoreo surge para poder una respuesta a una de las mayores demandas de los vecinos que es la seguridad. Desde el año 2009 que venimos recorriendo Junín, escuchando a los vecinos que quieren vivir tranquilos, y esta es una de las tantas respuestas que les damos desde la gestión”, afirmó Petrecca.

“Junín, la sociedad y el mundo cambiaron y hoy la seguridad es fundamental. Nuestra ciudad tuvo muchas complicaciones y hechos de inseguridad, por eso desde el primer día que asumimos la gestión no miramos para otro lado; nos hicimos cargo y enfrentamos el problema, aportando todos los recursos necesarios para brindarle más seguridad a nuestros vecinos y para que este centro sea una realidad”, agregó.

“Desde el Municipio diseñamos un plan integral de seguridad que fue fruto del diálogo con los diferentes actores de la sociedad: con las sociedades de fomento, que conocen a fondo lo que pasa en cada barrio; con las fuerzas policiales y con la Justicia, que cumplen un rol fundamental. Y este COM es una muestra acabada de ese trabajo coordinado", destacó el jefe comunal y enfatizó: "Hoy el vecino sabe que hay un Estado que lo cuida y que, si pasa algo, hay un equipo de profesionales para asistir. Sabe que vive más tranquilo y que los accesos a la ciudad están todos monitoreados, con cámaras lectoras de patentes. Eso es modernizar al Estado para que sea más eficiente. Es colaborar con la Justicia y es invertir en seguridad”.

Respecto de esa inversión, en tanto, detalló: “Pasamos de tener 20 cámaras a tener más de 180 cámaras de última generación; incorporamos 5600 luces LED y 2500 luces nuevas de sodio; creamos el cuerpo de bici policías; dotamos de herramientas a las fuerzas policiales, cuidando a los que nos cuidan; incorporamos dos destacamentos en los ingresos a la ciudad, que han sido clave para la lucha contra el narcotráfico; y creamos un nuevo destacamento en un sector de la ciudad".

"Hoy, además, el productor sabe que puede trabajar tranquilo porque su tranquera está geo referenciada y seguimos invirtiendo para contar con cámaras en los pueblos.Todos estos son hechos concretos que hablan de la prioridad que este gobierno le ha dado a la seguridad. Para nosotros no hay lugar para la impunidad", agregó.

Antes de finalizar, el intendente agradeció a los vecinos que "con el pago de sus tasas, permiten que nosotros podamos hacer estas obras para cuidar su seguridad".

"Este es el camino que hemos iniciado y lo vamos a continuar junto a los vecinos y las instituciones de la ciudad”, cerró.

Por su parte, Raúl Orrico, director del Centro de Operaciones y Monitoreo, expresó: "En primer lugar, quiero agradecer a los presentes por compartir este momento histórico para Junín. Hoy estamos cristalizando un proyecto, haciendo realidad un sueño que comenzó a gestarse a comienzo del 2016 y que para muchos era impensado. Hoy Junín cuenta con un centro de operaciones y monitoreo que está a la altura de las grandes ciudades, con la utilización de lo último en tecnología y personal altamente capacitado".

"Cuando llegamos teníamos un sistema de alrededor de 50 cámaras, con una plataforma de monitoreo que no estaba a la altura de lo que la gestión de Pablo Petrecca pretendía. Eran 50 cámaras de las cuales andaban 25 o 30 y no teníamos el soporte necesario para estar en el día a día. Poco a poco se fue trabajando para cambiar esa realidad y ya para el 2017 el Municipio incorporó 85 cámaras para una nueva plataforma".

"Antes teníamos ocho días de almacenamiento de información en los servidores, luego pasamos a 30 días, lo cual significó un gran avance. Sin embargo, no nos detuvimos e hicimos un gran trabajo de almacenamiento de distintos delitos, accidentes y otros hechos ocurridos bajo una cámara y hoy todos los hechos ocurridos desde el 2017 hasta acá los tenemos almacenados y guardados, estando todos a disposición de la Justicia para su esclarecimiento", agregó.

"Hoy la ciudad cuenta con 180 cámaras, sumando también las que se están colocando en las localidades del Partido, algo también impensado hace tiempo. De hecho, era impensado tener conectividad con las rutas y los accesos a la ciudad y hoy toda la trazabilidad de las rutas 188, la 7 y la Avenida Circunvalación está cubierta con cámaras lectoras de patente y sistema de detección automática de patentes en sectores neurálgicos, lo que nos permite cargar un dominio al sistema y saber por dónde transitó en la ciudad, herramienta fundamental para la Justicia".

"La inversión también nos permitió llegar a este espacio amplio y confortable, lo que sin dudas mejorará nuestra operatividad y estar a la altura de las circunstancias para que los vecinos estén más seguros y vivan más tranquilos", conluyó.

Palabras de los representantes de la Justicia

Por su parte, la Dra. Vanina Lizazo, titular de la Fiscalía Nº 1 del Departamento Judicial Junín, indicó: “Para nosotros este centro de monitoreo es una herramienta imprescindible y muy valiosa. Son los ojos nuestros y si bien la gente nos pide que actuemos, hay hechos en donde no hay testigos. Poder contar con este recurso es la prueba directa por excelencia. Me quedé maravillada con este lugar e incluso me enteré en la explicación de cómo se trabaja de algunas herramientas nuevas que vamos a utilizar. Estoy feliz de poder contar con estas tecnologías que son fundamentales. Ojalá que en todas las ciudades se pueda hacer lo mismo que aquí en Junín. Nos sentiremos mucho más seguros y es algo imprescindible”.

En tanto, el Fiscal General, Juan Manuel Mastrorilli, añadió: “No conocía este nuevo lugar, pero sí el trabajo de Raúl Orrico y todo su equipo. Hace mucho que trabajamos juntos ya que es una herramienta fundamental. Hoy en el Código de Procedimiento Penal tanto las cámaras públicas como las privadas son herramientas de prueba en los procesos ordinarios. Nunca había visto uno en persona tan grande y lindo como este COM. Es un salto enorme para la sociedad y para la Justicia algo fundamental. Pero quiero destacar a Raúl por su don de gente y su profesionalidad al momento de trabajar, es algo fabuloso como colaborador de la justicia”.

Por último, el Dr. Luis Alberto Beraza, juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal local, sostuvo: “Es un logro que va a aportar herramientas para la policía y el poder judicial. En las sociedades modernas y con el incremento de las actividades delictivas, tener una herramienta de este tipo es un paso muy importante. También para la tranquilidad de los vecinos que se sienten más protegidos. La comunidad necesita cuatro patas: seguridad, salud, educación y trabajo. Y esta es muy importante. La imagen es muy importante como unidad probatoria para poder resolver un proceso y la inmediatez que dan las imágenes filmadas por una cámara oficial o pública es de vital importancia”.