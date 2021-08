Montanaro criticó la polarización

El referente del Partido Renovación de Junín y precandidato a concejal, Juan Pablo Montanaro, encabezó ayer la presentación de la lista de cara a las PASO y aseguró que se necesita “diálogo” en el Concejo, para que “no sea una escribanía”.

“No vamos a prometer nada a los ciudadanos, sí vamos a ir, como lo hacemos habitualmente, a las sociedades de fomento, a los barrios, leyendo los proyectos para, si tenemos la suerte de ingresar al Concejo, llevar a cabo esas iniciativas”, señaló.

“Se dio a conocer que se terminarán las 25 viviendas del Municipio, cuando ya se tendrían que haber terminado. Lleva seis años el Intendente y está flaqueando con respecto a este tema. Hay bancos de tierras municipales y privados con los que se puede trabajar, otorgando créditos, para que los juninenses puedan acceder al lote y construir su vivienda. Nosotros no decimos que se regalen, sino que, según el ingreso, la persona se comprometa a pagar por el lote y la vivienda”, afirmó.

“Es muy difícil saber que estás trabajando en un proyecto y que, por el solo hecho de ser oposición, ya tenés la negativa del oficialismo. Es fundamental romper con la polarización en el Concejo, en la Ciudad, en la Provincia y en la Nación. La polarización ya no es negocio para los ciudadanos, es un negocio para ellos. Necesitamos un gris, ni blanco ni negro, para que aumente el diálogo y que no sea una escribanía como lo es actualmente”, cerró.