July Abril presenta su nueva canción “Despertar”

July Abril, con tan solo 21 años, la joven cantautora se afirma en su carrera artística, presentando su nueva canción “Despertar”.

Es un viaje al interior para conversar con esas creencias que nos limitan y que no nos permiten ser auténticos y brillar con nuestra propia luz. Dice July: “La escribí pensando en los momentos de oscuridad por los que todos pasamos, como no creer en nosotros mismos, no sentirnos suficientes, no valorarnos”. “Al fin ya puedo despertar… y ver lo nuevo que hay en mí”, canta.

Y es que la experiencia le demostró que, en un “click”, la vida puede cambiar y ayudarnos a ver las cosas con claridad, si así lo deseamos.

Posterior a su lanzamiento, July Abril abrirá el show del reconocido artista Axel Fernando en el evento Movistar Arena el sábado 28 de agosto.

Presentaciones

Desde el 2018, realizó recitales en distintos espacios culturales, en vivo en los Martín Fierro Digital (2018), Obras Sanitarias (2018), Teatro Ópera (2018), The Cavern (2018/19). Participó en el Festival de Ciudad Emergente (2019).

En lo actoral, trabajó en las exitosas tiras de Telefé “Viudas e hijos del Rock and Roll” (2014) y “Golpe al corazón” (2017). En el 2020, participó del gran festival a beneficio de Billboard Argentina.

Cabe destacar que, con un sonido sorprendente, fresco y actual, su estilo transita el rock-pop y su formación incluye comedia musical, canto y baile. Además, toca la guitarra, el piano y el ukelele. July se mantiene en constante crecimiento y apostando al mundo de la música.